Jäätävä käänne säähän, pakkanen vyöryy etelään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa on edessä kuluneen talven hyytävin hetki.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä mitattiin kuluvan talven pakkasennätys, kun Enontekiöllä lämpötila tippui −35,7 asteeseen, kertoo Foreca.

Kylmän ilman odotetaan saavuttavan maanantai-iltaan mennessä myös maan eteläosat. Taustalla on Pohjois-Ruotsin yllä sijaitsevan korkeapaineen keskuksen siirtyminen kohti Suomea. Forcan ennusteen mukaan näyttää siltä, että talven hyytävin hetki on edessä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Tiistaiaamuna korkeapaineen keskus pakkasineen siirtyy kaakkois- ja itäosaan maata. Kireän pakkasen rajat ovat erilaiset maan eri osissa: etelässä −15, keskisessä Suomessa −20 ja pohjoisessa −25 astetta.

Tällä hetkellä ennusteiden epävarmuus on suurta, sillä lämpötilaerot selkeiden ja pilvisten alueiden välillä voivat olla suuret. Tästä johtuen paikallisestikin voidaan mitata huomattavia lämpötilaeroja. Myös pilvisyysennusteissa on on eroavaisuuksia, mikä hankaloittaa lämpötilojen ennustamista.

Maan keski- ja pohjoisosissa sijaitseva korkeapaineen alueella kylmä polaarinen ilmamassa ja heikkotuulinen sää saa pakkasen kiristymään. Kylmimmät lämpötilat mitataan yleensä alavilla alueilla ja varsinkin laaksoalueilla, sillä kylmä ilma on lämmintä ilmaa raskaampaa.

Kauaa ei kylmässä tarvitse kärvistellä, sillä jo viikon puolivälissä on odotettavissa nopeasti lauhtuvaa föhn-tuulen myötä, jolloin ainakin etelässä ja lännessä voidaan päästä plusasteille.

Hrrrr, Enontekiöllä lämpötila laski –35,7 asteeseen ja tämä on kuluneen talven kylmin lukema. Kylmin ilma valahtaa etelään maanantai-illaksi – katso linkin takaa, miten kylmäksi tilanne äityy: https://t.co/mgRdYcq6ww #forecasuomi #pakkanen #enontekiö #suomi — Foreca Suomi (@forecasuomi) January 8, 2022