Jaana Pelkonen: Terroristijärjestöön kuuluminen kriminalisoitava

Kansanedustaja vaatii hallitukselta terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisoimista.

Vierastaistelijat ovat olennainen osa ISIS:n sotilaallista arsenaalia ja ISIS-propagandassa kannustetaan iskuihin länsimaita vastaan. Suojelupoliisi on ilmaissut huolensa, että vierastaistelijoiksi lähteneitä pyrkii palaamaan myös Suomeen.

– ISIS on aikamme suurimpia turvallisuusuhkia. Siitä huolimatta, ettei ISISin hallussa ole enää varsinaisia maa-alueita, ISIS:n ideologia ei ole hävinnyt mihinkään. Kansainvälisen yhteisön on tehtävä tiivistä yhteistyötä ja oltava hereillä, sillä terrorismin kaltainen rikollisuus muuttaa muotoaan nopeasti, sanoo kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok.).

Terrorismilainsäädäntöä uudistettiin Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella. Suomi kriminalisoi matkustamisen terroristisessa tarkoituksessa vuonna 2016 sekä EU:n säännösten mukaisesti tiukensi säännöksiä siten, että myös matkustamisen edistäminen ja matkustamisen edistämisen rahoittaminen ovat kriminalisoitu.

Myös uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi otettiin käyttöön.

Pelkonen kiirehtii lainsäädännön tarkentamista ja on jättänyt asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

– Emme voi vain pyöritellä peukaloitamme ja odottaa, mitä tapahtuu, hän sanoo.

Ruotsalainen Maanpuolustuskorkeakoulun terrorismitutkija Magnus Ranstorp on perännyt Pohjoismaiden terrorismia koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamista. Pelkonen kannattaa ehdotusta.

– Tanskan hallitus vei juuri uuden lain kiireellisen menettelyn mukaan eteenpäin koskien vierastaistelijoiden kaksoiskansalaisuuden peruuttamista. Laki on suunnattu ensisijaisesti ISIS:n riveissä taistelleille vierastaistelijoille. Norjassa terroristiryhmään kuuluminen on myös rikos. Lainsäädännön yhdenmukaistaminen antaisi selkeän signaalin pohjoismaisesta oikeuskäsityksestä. Me emme suvaitse terrorismia sen missään muodossa, Pelkonen toteaa.