Jaana Pelkonen: Terrorismia auttamaan lähteneitä ei pidä auttaa palaamaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus vaatii hallitukselta linjausta al-Holin leirillä olevista.

Kansanedustaja Jaana Pelkonen piti eduskunnassa kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa.

Jaana Pelkonen huomautti, että terroristijärjestö ISIS:n propagandassa kannustetaan iskuihin länsimaita vastaan. Ideologian juurtumiselle ei hänen mukaansa pidä luoda mahdollisuuksia, ja järjestön solut muodostavat yhä vakavan ja globaalin uhan.

– ISIS:iin liittyneet vierastaistelijat ovat olennainen osa heidän arsenaaliaan. Myös Suomesta on lähtenyt varmuudella 80 vierastaistelijaksi, Jaana Pelkonen sanoi.

Eurooppaan jo palanneilla 2000:lla on vahvat yhteydet terroristijärjestöihin ja Pelkosen mukaan YK tietää heidän suunnittelevan iskuja Eurooppaan.

– Keskustelu al-Holin leirillä olevista suomalaisista on puhututtanut viime kuukausina paljon. Kokoomuksen mielestä Suomen ei tule auttaa terroristijärjestöjä auttamaan lähteneitä suomalaisia aikuisia palaamaan, Jaana Pelkonen sanoi.

– Hallitus sen sijaan on ollut aikeissaan epäselvä. Suomalaisille on oikeus tietää, mikä on hallituksen linja tässä asiassa. Kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää hallitukselta selkeää linjausta tämän asian ratkaisemiseksi.