Jaana Pelkonen: Suomi nousee merkittäväksi matkailukohteeksi

Matkailu kasvaa naapurimaita nopeammin, mutta heikko kannattavuus vaivaa yhä alan yrityksiä.

Business Finlandin torstaina julkistamien tietojen mukaan ulkomaiset matkailijat tekivät viime vuonna yhteensä 8,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Kasvua oli 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Matkailijat toivat Suomeen yhteensä neljä miljardia euroa vientiin rinnastettavaa matkailutuloa.

– Suomi on nousemassa muiden eurooppalaisten maiden rinnalle merkittävänä matkailukohteena, toteaa kansanedustaja Jaana Pelkonen (kok.).

Vaikka Suomi jää vielä absoluuttisissa luvuissa muita Pohjoismaita jälkeen, on Suomen kasvuvauhti naapurimaihin verrattuna nopeampaa. Matkailun osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 2,5 prosenttia, mikä on enemmän kuin elintarviketeollisuuden osuus.

– Hallituksen myöntämä lisärahoitus Visit Finlandille on tuottanut tulosta, mutta työtä tulee jatkaa. Liikenneyhteyksien tulee toimia eikä työvoiman tai majoituskapasiteetin puute saa olla esteenä matkailulle, Pelkonen toteaa.

– Myös normienpurkutyön tulee jatkua. Turhaa byrokratiaa ja sääntelyä vähentämällä saadaan erityisesti Helsingistä entistä houkuttelevampi matkailukohde. Alkoholilain uudistuksen jälkeen turistien ei tarvitse ihmetellä sulkeutuneita ravintoloita ja kevyempi lupa-asioiden sääntely luovat pohjaa elävälle ravintola- ja kaupunkikulttuurille.

Pelkonen on silti huolissaan matkailu- ja ravintola-alan heikosta kannattavuudesta. Ravintolat tekevät voittoa keskimäärin vain 1-3 prosenttia liikevaihdostaan, mikä heijastuu myös alan palkkaukseen ja työllisyyteen.

– Ravintoloiden arvolisäveron alentaminen 14 prosenttiin ja nuorten työntekijöiden sivukulujen vähennys piristäisi kysyntää, loisi enemmän työpaikkoja sekä ohjaisi kulutusta ravintoloihin.

Pelkosen mukaan Suomen matkailun valttikortteina tulee aina olla puhdas luonto ja turvallisuus.

– Kestävä matkailu huomioi myös maantieteellisesti tasapainoisen kasvun, luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja kuormituksen pysymisen kestävällä tasolla.