Jaana Pelkonen: Ulkomailta saatava jatkossakin tilata juomia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisille pitää kansanedustajan mukaan sallia samat mahdollisuudet kuin muillekin EU-kansalaisille.

Sosiaali- ja terveysministeriö on heinäkuussa kaikessa hiljaisuudessa lähettänyt EU-notifiointiin luonnoksen lakimuutoksesta, jolla Suomi kieltäisi alkoholijuomien etämyynnin. Tämä tarkoittaisi, että suomalaisilta käytännössä suljettaisiin nykyisin tarjolla oleva mahdollisuus ostaa esimerkiksi viinejä ja oluita eurooppalaisista verkkokaupoista.

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkoselta ei tiedotteessaan löydy ymmärrystä ministeriön hankkeelle.

– Suomi on osa Euroopan Unionia, ja suomalaisille kuuluu samat vapaudet ja oikeudet kuin muillekin EU-kansalaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön hanke etämyynnin kieltämiseksi on silkkaa ihmisten halveksuntaa ja viranomaisröyhkeyttä. Tämäkin farssi johtuu vain Alkon etujen yksisilmäisestä suojelemisesta hinnalla millä hyvänsä, Jaana Pelkonen toteaa.

Hän muistuttaa, että etämyynti on ollut Suomen lakien mukaan sallittua koko EU-jäsenyyden ajan.

– Näin on jopa sosiaali- ja terveysministeriö itse viestinyt EU-komission suuntaan vielä 2000-luvun alkuvuosina. Edelleenkään suomalainen kuluttaja ei etämyynnistä tilatessaan syyllisty mihinkään rikokseen. Etämyynnissä verovastuu on selkeästi myyjällä. Se on EU:n alueella täysin normaali ja yleinen käytäntö. Viranomaiset STM:n johdolla ovat antaneet tästä harhaanjohtavaa informaatiota, Pelkonen harmittelee.

Pelkonen huomauttaa, että kokoomus kannattaa etämyynnin pitämistä edelleen sallittuna. Puolue on jo alkoholilain uudistuksen yhteydessä torjunut sosiaali- ja terveysministeriön pyrkimykset kieltää etämyynti.

– Olen ylpeä siitä, että kokoomuksen puoluekokous kesällä yksimielisesti otti kannan, että etämyyntiä ei pidä kieltää. Tämä vahvistaa jo aiemmin toteuttamaamme näkemystä. Suomalaisille kuluttajille pitää sallia samat mahdollisuudet kuin muillekin EU-kansalaisille.