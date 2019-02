Jaana Pelkonen: Ilmastonmuutos vesittää tasa-arvoa

Kansanedustajan mukaan ilmastonmuutos on kohtalokas työlle, joka tyttöjen oikeuksien eteen on tehty.

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkosen mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset tyttöjen elämään maailmalla näkyvät jo nyt.

− Tällä hetkellä ilmastonmuutos on vesittämässä niitä hyviä tyttöjen tasa-arvon kehitystuloksia, minkä eteen on tehty vuosia töitä, Jaana Pelkonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissa.

− Kun arki vaikeutuu, hengissä selviytymisen ja perheen ruokkimisen rinnalla opiskelut ja muut ”toissijaiset” asiat jäävät jalkoihin. Valitettavasti ilmastonmuutos edistää myös lapsiavioliittoja. Kun perheet köyhtyvät ja ruokaturva heikentyy, myös yhteiskunta ympärillä murenee ja kaikki on kaupan. Myös ihmisarvo, hän lisää.

Useiden arvioiden mukaan naisten ja lasten riski kuolla luonnonkatastrofeissa − kuten tsunameissa ja maanjäristyksissä − on korkeampi miehiin nähden. Miehet myös selviytyvät paremmin pitkistä pakolaismatkoista, toisin kuin naiset ja lapset, jotka ovat alttiita seksuaaliselle hyväksikäytölle, väkivallalle ja ihmiskaupalle.

− Suomen kaltaisten vauraiden teollisuusmaiden on tässä kohtaa katsottava kiireesti peiliin ja käärittävä hihat. Asia on hyvin pitkälti meidän vastuullamme ja panostuksemme katastrofin estämiseksi on tehtävä nyt. Meidän on sitouduttava tiukemmin sekä henkilökohtaisella että poliittisella tasolla maapallon lämpenemisen rajoittamiseen. Meidän on myös tuettava niitä tahoja, jotka kulutusjuhlistamme maksavat kovaa hintaa, Pelkonen sanoo.