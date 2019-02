Jaana Pelkonen ehdolle vaaleihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin Kokoomuksen eduskuntavaalien ehdokaslista täydentyy, kun kansanedustaja Jaana Pelkonen asetuu lähtee ehdolle.

Jaana Pelkonen, 42, on toisen kauden kansanedustaja ja helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu.

Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2011 ja kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2009. Koulutukseltaan Pelkonen on valtiotieteiden maisteri ja toimittaja. Politiikan lisäksi Pelkonen on tehnyt pitkän uran yrittäjänä media-alalla.

– Suhtaudun kaikkeen, mitä teen, tunnollisesti ja intohimolla. Olen aina pohtinut vaaleihin ehdolle lähtemistä perusteellisesti. Ja niin tälläkin kertaa. Kun kerroin ehdokkaaksi lähtemiseen liittyvästä epäröinnistäni julkisesti, yllätyin valtavasta määrästä positiivista palautetta. Tuntui hyvältä saada tietää, että äänestäjäni ovat seuranneet tekemääni työtä tarkkaan. Kansanedustajuus on asiakaspalvelua, joka tehdään vuorovaikutuksena yhdessä, hän sanoo.

Pelkosen nimeämisen jälkeen Helsingin Kokoomuksella on nimettynä 18 ehdokasta. Loput neljä ehdokasta julkistetaan helmikuun kuluessa.