Jaana Pelkonen: Absurdit some-säännökset kumottava

Lakien pitää helpottaa ihmisten elämää, ei vaikeuttaa sitä, kansanedustaja toteaa.

Kansanedustaja Jaana Pelkosen (kok.) mukaan kuluneen vaalikauden leimaa-antaviin piirteisiin kuuluu monenlainen vapauksien lisääminen niin ihmisille kuin elinkeinotoimintaan.

– Olemme purkaneet useita elämää hankaloittavia turhia normeja. Joukossa on isoja, kuten kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen, ja pieniä, kuten parkkikiekon muodon ja värin säätelyn poisto, hän kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Pelkonen muistuttaa, että alkoholilain kokonaisuusuudistuksessa tehtiin suuri joukko pieniä, mutta monille tärkeitä uudistuksia.

– Esimerkiksi ravintoloiden aukioloajat vapautuivat kokonaan ja anniskeluajoissa tuli helpotuksia. Ravintolasta saa myydä juomia myös ulos ja juomavalmistajat saavat myydä omia tuotteitaan ilman vaatimusta näennäisestä elintarvikekioskista. Tehdyt uudistukset ovat tärkeitä sekä kansalaisvapauksien että elinkeinotoiminnan ja työllisyyden kannalta.

Hän toteaa, että lakien ja järjestelmien pitää helpottaa ihmisten elämää – ei vaikeuttaa sitä.

– Ylisääntely on kallista niin julkiselle taloudelle kuin lopulta laskut maksaville yrittäjillekin. Norminpurkua on jatkettava tulevaisuudessakin. Seuraavaksi on tartuttava esimerkiksi apteekkisääntelyyn. Apteekkilupien tarveharkinnasta on luovuttava ja turvalliset itsehoitolääkkeet on vapautettava päivittäistavarakauppaan, Pelkonen vaatii.

Hänen mielestään alkoholilainsäädäntökään ei ole vielä kunnossa.

– Olemme eurooppalainen maa, jossa juhla-aterian kaikki osat on voitava hankkia samasta paikasta. Kaupan vahvuusrajoja tulee nostaa, jotta viiniä saa ostaa ruokakaupoista. Myös ravintoloille tulee antaa ulosmyyntioikeus viineihin ja anniskelun arvonlisävero on alennettava ruuan arvonlisäveron kanssa samalle tasolle. Vähittäismyyntilupa voisi kuulua automaattisesti jokaiseen anniskelulupaan ja valmistuslupaan, ja sen voisi aktivoida pelkällä ilmoituksella.

– Markkinoinnin osalta meidän täytyy kumota nykyiset absurdit somesäännökset, joissa toimija on velvoitettu poistamaan hallitsemiltaan sivuilta kuluttajien kirjoittamat kehut tuotteista, mutta haukut saa jättää, Pelkonen jatkaa.

Hänen mukaansa tarvitaan myös selkeä ratkaisu koskemaan alkoholijuomien etämyyntiä.

– Suomalaisille kuuluvat samat oikeudet ja vapaudet kuin muillekin EU-kansalaisille.

– Yhteiskuntamme olisi paljon ilmavampi paikka, jos näkisimme haasteiden sijaan mahdollisuuksia. Luotetaan suomalaisiin, kyllä me osaamme tehdä fiksuja ratkaisuja, kirjoittaa Pelkonen.