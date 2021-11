Jäämereltä ilmaa koko Suomeen – ja näinhän siinä käy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sää kylmenee ja selkenee sunnuntaihin mennessä, mutta vain hetkellisesti.

Suomen säätilan ennustetaan jatkuvan lähipäivinä hyvin vaihtelevana. Sää lauhtui nopeasti alkuviikon pakkasista, sillä keskiviikkona Lounais-Suomessa ja Ahvenanmaalla mitattiin 10–11 lämpöastetta.

– Suomessa puhaltaa lauha länsituuli. Lähipäivinä Suomen yli itään liikkuu useita hajanaisia sadealueita. Sää on hyvin vaihtelevaa, sadealueiden välissä myös aurinko ehtii näyttäytyä, Forecan meteorologi Kristian Roine toteaa.

Sateet ovat väistymässä kohti itää, joten torstain vastaisena yönä on laajalti selkeää. Yölämpötila pysyttelee maan etelä- ja keskiosissa plussan puolella, mutta tienpinnat voivat silti jäätyä.

Torstaina lännestä saapuu jälleen uusia pilviä, jotka tuovat mukanaan sateita ja pohjoisessa räntää tai lunta. Viikonloppuna Jäämereltä virtaa kylmää ja kuivaa ilmaa.

– Lauantaina sää on enimmäkseen poutaista, tosin pilvisyys on koko maassa runsasta. Sää myös kylmenee vähitellen. Päivällä lämpötila on etelässä muutaman asteen plussalla, maan keskiosassa lähellä nollaa ja pohjoisessa viitisen astetta pakkasella. Pohjois-Lappiin alkaa virrata kylmää ilmaa pohjoisesta, samalla pakkanen kiristyy vähitellen kymmeneen asteeseen, Roine sanoo.

Lauantai-iltana maan etelä- ja keskiosissa voi tulla hajanaisia räntärateita. Keski-Suomeen voi kertyä yöllä muutama senttimetri lunta.

Kylmä vaihe jää lyhyeksi, sillä nykyisen ennusteen mukaan lauha länsituuli voimistuu jälleen ensi viikon alussa.

Lämpötilan heilahtelut jatkuvat: Sää kylmenee loppuviikolla – "Jäämereltä virtaa kylmää ja kuivaa ilmaa koko maahan"