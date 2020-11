HS: Jääkiekkoliiton mukaan MM-kisoja ei voi pelata Valko-Venäjällä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ensi kevään kisoja on arvosteltu vilpillisten presidentinvaalien jälkeen.

– Olemme kertoneet Kansainväliselle jääkiekkoliitolle hyvin selkeästi, että Valko-Venäjällä ei voi eikä pidä kisoja pelata ainakaan tämänhetkisessä tilanteessa, sanoo Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela Helsingin Sanomille.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto ei tehnyt viime keskiviikkona päätöstä ensi kevään jääkiekon MM-kisojen kohtalosta Valko-Venäjällä.

Valko-Venäjällä järjestettäviä MM-kisoja on kritisoitu maan sekavan tilanteen vuoksi. Valko-Venäjän elokuisia presidentinvaaleja pidetään vilpillisinä. Diktaattorin lailla hallitseva presidentti Aljaksandr Lukašenka ei ole suostunut luopumaan vallasta, ja hänen hallintonsa on vastannut rauhallisiin mielenosoituksiin väkivallalla. Toinen kisaisäntä Latvia on vastustanut yhteisiä kisoja jo elokuusta lähtien.

Nummela vaatii joko kisojen pelaamista muualla tai niiden perumista, jos tilanne Valko-Venäjällä ei muutu lähikuukausina.

Nummelan mukaan jääkiekkoliiton yhteydenpito valtionhallinnon kanssa on ollut tiivistä

Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoo Nummelan hoitaneen asiaa todella fiksusti ja tunnistaneen ulkopoliittisia kohtia, jotka hyvä alansa tunteva ihminen tunnistaa.

– Minusta on hyvä, että tähän kysymykseen otetaan kantaa laajasti, Nummela sanoo.

Vaikka jääkiekkoliitto vastustaakin Valko-Venäjän MM-kisaisännyyttä, väistää Nummela kysymyksen kisojen boikotoinnista.

– Olen varma, että tässä asiassa tulee joku muu ratkaisu eli kisat siirretään tai perutaan. Nämä ovat ne vaihtoehdot, jota tässä tulee tapahtumaan.