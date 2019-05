”Jääkiekko on puolustusta” – Nato onnittelee Suomea

Puolustusliitto Nato on twiitannut alla näkyvän onnittelun kumppanilleen Suomelle jääkiekon maailmanmestaruuden johdosta.

Twiitin mukana on Naton Moskovan tiedotustoimiston johtajan Robert Pszczelin twiitti. Sen videolla MM-kisaisäntä Slovakian Nato-lähettiläs Radovan Javorcik selittää jääkiekkoa lätkävarusteet yllään.

– Kun puhumme puolustuksesta, puhumme puolustuksesta ilmassa, maalla, meressä, kyberissä ja avaruudessa. Slovakiassa päätimme lisätä siihen jääkiekon. Jääkiekossa on oltava voimakas puolustus, vastustajan älykäs lukeminen ja sääntöjen mukaan pelaaminen.

– Kuulostaako tutulta? Se on jääkiekkoa. Se on puolustusta, Javorcik luennoi.

Lähettilään mukaan kisoissa pelasi 11 Naton jäsenmaata ja viisi kumppania, ”kaikki voittajia”.

Congratulations to our partner 🇫🇮 #Finland on the #Icehockeyworldchampionship!

The Ambassador of #Slovakia to NATO, @RadovanJavorcik tells us why there are more winners. https://t.co/4ZuAyWVdhI

