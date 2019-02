Jääkarhujen massahyökkäys ei johtunutkaan ilmastonmuutoksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asukkaita piinaavien eläinten kerrotaan löytäneen suuria määriä ruokajätteitä.

Venäjällä sijaitsevan Novaja Zemljan viranomaiset joutuivat julistamaan viime viikonloppuna harvinaisen hätätilan jääkarhujen ”massainvaasion” vuoksi.

Parintuhannen asukkaan Belushja Guban kaduilla on kävellyt joulukuun alun jälkeen yli viisikymmentä jääkarhua, joista osa on käyttäytynyt aggressiivisesti. Ongelmana on, että eläimet eivät vaikuta enää reagoivan viranomaisten pelotteluyrityksiin valo- tai äänisignaaleilla.

The Guardian, Washington Post ja monet muut kansainväliset mediat liittivät ilmiön välittömästi ilmastonmuutokseen. Kokenut eläintieteilijä, professori Susan Crockford huomauttaa, että alueella ei ole ollut runsasta merijäätä joulukuun aikana yli 30 vuoteen.

– Kuvien perusteella ”epätoivoiset” jääkarhut ovat todellisuudessa lihavia ja terveen näköisiä, mikä tekee väitteen ilmastonmuutoksen roolista täysin naurettavaksi, Crockford kirjoittaa blogissaan.

Jääkarhuja vuosikymmenien ajan tutkinut Mats Forsberg toteaa the Barents Observer -lehdelle, että lauman saapuminen johtui todennäköisesti alueelta löytyvän ruokajätteen määrästä.

– Sanoisin, että nämä karhut eivät oleile asuinalueella ilmastonmuutoksen vuoksi. He ovat löytäneet valtavan määrän ruokaa, jonka ihmiset ovat heittäneet pois luontoon. Tämä on vain ja ainoastaan paikallinen, ihmisen aikaansaama ongelma, Forsberg pohtii.