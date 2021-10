J.K. Rowlingin sisältänyt lautapeli vedettiin myynnistä transvastaisena

Hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam kertoo, ettei peli edusta järjestön arvoja.

Hyväntekeväisyysjärjestö Oxfam on poistanut historian merkittävistä naisista kertovan bingo-pelinsä myynnistä transvastaisena, kertoo Daily Mail.

Oxfamin mukaan peli on poistettu myynnistä, koska se ei edusta hyväntekeväisyysjärjestön arvoja. Takaisinvedon epäillään johtuvan Harry Potter -kirjailija J.K.Rowlingista. J.K.Rowling on yksi Suomessakin myytävän Wonder Women bingo -pelin 48 hahmosta.

– Olemme päättäneet vetää Wonder Women bingo -pelin pois myynnistä, koska olemme huomanneet, ettei se edusta hyväntekeväisyysjärjestömme arvoja, Oxfam kertoi viime viikolla julkaistussa sähköpostissaan.

– Päätimme poistaa pelin myynnistä trans- ja ei-binääristä sukupuolta edustavien kollegoidemme huolen vuoksi, jonka mukaan pelimme ei täytä sitoumustamme kunnioittaa kaikkia sukupuolia, järjestö kertoo.

Tuote on poistettu myynnistä järjestön kaupoista ja nettisivuilta.

Harry Potter -kirjailija J.K.Rowlingia on aiemmin syytetty transfobisuudesta. Rowling on muun muassa ihmetellyt sanamuotoa ”ihmiset, joilla on kuukautiset” naisista puhumisen sijaan. Rowling on myös todennut sukupuolten olemassaolon häivyttämisen olevan haitallista, ja että ”totuuden puhuminen ei ole vihaamista”.

Suomessakin myytävässä pelissä esiintyvät J.K. Rowlingin lisäksi muun muassa Jane Austen, Greta Thunberg, Malala Yousafzai ja Rosa Parks.

Hyväntekeväisyysjärjestön päätös on herättänyt Britanniassa myös ihmetystä. Muun muassa parlamentin jäsen ja työväenpuolueen edustaja Rosie Duffield on kertonut olevansa pettynyt Oxfamin päätökseen asettaa sukupuolikysymys hyväntekeväisyyden edelle.