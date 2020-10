”Itsestäänselvä toteamus”: Näin virus leviää

Ministerin mukaan mikään alue Suomessa ei ole koronalta turvassa.

Tartuntatautilain muutoksia käsiteltiin tiistaina eduskunnan täysistunnossa. Kansanedustajat keskittyivät paljolti ravintoloiden rajoitusten pohdintaan.

Debatille antoi taustaa ennätysmäärä vuorokaudessa rekisteröityjä koronatartuntoja, jotka THL oli aiemmin päivällä ilmoittanut.

SDP:n lääkäri-kansanedustaja ja entinen HUS-johtaja Aki Lindén siteerasi virusopin professori Olli Vapalahtea. Tämä on todennut, että ”jos suomalaisilla on virusta ja he ovat tiiviissä kanssakäymisessä, virus leviää”.

– Kovin itsestäänselvä, mutta hyvin merkittävä toteamus, Aki Lindén totesi.

– Kysymys on nyt siitä, millainen keinovalikoima meillä on. Eri maat ovat valinneet erilaisia keinoja. Englannissa on kuuden hengen maksimi kokoontumisrajoitus, Pariisissa suljettiin juuri ravitsemusliikkeet kokonaan, Suomessakin Vaasassa ollaan siirtymässä etäkouluihin.

– Tällä hetkellä tartunnat ovat tuplaantuneet kahden viikon välein. Jos suoraan matemaattisesti ennustamme, joulu näyttää hirvittävältä. En usko että niin kuitenkaan käy, eli jotain on tehtävä. Tässä on nyt yksi toimenpide – se ei ole miellyttävä, se on elinkeinolle todellista myrkkyä, mutta se on järkevä toimenpide jolla kuitenkin voidaan tätä hillitä, Lindén jatkoi.

Vihreiden Mari Holopainen sanoi välistä tuntuvan siltä, että käsidesin merkitystä ylikorostetaan. Hän toivoi päästävän tilanteeseen, jossa oltaisiin askel edellä epidemiaa.

Kokoomuksen lääkäri-kansanedustaja Mia Laiho ihmetteli, ettei hallitus ottanut lakiesitykseen mukaan mahdollisuutta kasvomaskeista, ”joista on erityishyvää näyttöä maailmalta torjunnassa”.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi, että esitys on muuttumaton ja maskeja ei käsitellä tässä yhteydessä.

Ministeri Kiurun mukaan ”uusi normaali Suomessa on se, että mikään alue ei lähtökohtaisesti ole turvassa”. Tilanne voi muuttua kahdessa päivässä ja tautiryppäät koskettaa mitä tahansa maakuntaa.

– Kumpi menee edelle, terveys vai talous? Sellaista kysymystä on turha asettaa, koska ne kulkevat käsi kädessä, Kiuru sanoi.

– Tämä tauti on saatava hallintaan. Se on ainoa tapa elää tämän kanssa.