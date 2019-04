”Itkin kahvikuppiini lentokentällä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mepin mielestä lapsen raiskaamisesta pitää sulkea loppuelämäksi yhteiskunnan ulkopuolelle.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) kirjoittaa blogissaan olleensa mykkä sokista, epäuskosta ja täydestä tyrmistyksestä.

– Tunnustan itkeneeni kahvikuppiini Pariisin lentokentällä, kun luin uutiset lasten järjestelmällisestä hyväksikäytöstä Suomessa. Koska olen varsin tavallinen keski-ikäinen mies ja isä, en voi käsittää, miten toiset keski-ikäiset miehet voivat saalistaa lapsia ja kuvata lasten kidutusta toisille saalistajille katsottavaksi, Petri Sarvamaa toteaa.

– Lapsi on helppo saalis. Lapsi syntyy luottamaan aikuiseen ja kaltaisessamme hyvinvointimaassa lapsia ei tarvitse opettaa varautumaan nurkan takana odottavaan vaaraan.

Hänen mukaansa me sinisilmäiset suomalaiset olemme raakalaismaisen rikossarjan paljastumisen edessä täysin äimänä.

– Tiedän, että kodeissa mietitään, miten tästä puhutaan omille lapsille. Minäkin mietin sitä. Miten puhut lapsille siitä, mitä raiskaus tarkoittaa, koska sen termin hän näkee välittömästi älypuhelimeltaan tai miten sanot lapselle, ettei saa luottaa kehenkään.

– Itse asiassa voit luottaa oman perheesi aikuisiin, mutta kaikkiin muihin suhtaudu aina varauksella, koska joka ikinen on mahdollinen paha. Tätä sanomaa on vaikea kasvattaa, kun on itse luottavaiseksi kasvanut.

Seksuaalirikoksista ei Sarvamaan mukaan perinteisesti tule ilmi kuin pieni osa. Rikoslain uusi säännös törkeästä lapsenraiskauksesta ja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistuksen korotuksesta ei hänen mukaansa merkitse mitään, jos sitä ei oteta tuomioistuimissa käyttöön.

– Huumattujen, raiskattujen ja häpäistyjen lasten nimissä meidän aikuisten on otettava laput silmiltä ja käytettävä sitä konstia, joka on käytettävissä eli rangaistuksia.

– Parasta olisi sulkea tekijät yhteiskunnan ulkopuolelle loppuiäksi.