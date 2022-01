Itävalta lisää palliatiivisen hoidon resursseja, jotta kenenkään ei tarvitse hoidon puutteen vuoksi turvautua avustettuun itsemurhaan.

Itävalta on sallinut avustetun itsemurhan, kertoo BBC.

Joulukuussa läpi mennyt laki avustetusta itsemurhasta on nyt astunut voimaan. Kuolemansairaat tai henkilöt, joilla on pysyvä, huomattavasti elämänlaatua heikentävä sairaus, voivat nyt pyytää avustettua itsemurhaa.

Itävallan naapurimaa Sveitsissä avustettu itsemurha on ollut sallittu jo aiemmin.

Itävallan viranomaisten mukaan palliatiivisen hoidon resursseja lisätään, jotta kenenkään ei tarvitse hoidon puutteen vuoksi turvautua avustettuun itsemurhaan. Alaikäiset tai henkilöt, joilla on mielenterveysongelmia, eivät voi saada avustettua itsemurhaa.

Päätös avustetusta itsemurhasta vaatii kahden lääkärin hyväksynnän, jolla varmistetaan, että henkilö on täysin kykeneväinen tekemään itse päätöksen oman elämänsä päättämisestä. Päätöksen jälkeen on kahdentoista viikon odotusaika, jonka aikana päätöksen pyörtäminen on mahdollista. Kuolemansairailla odotusaika on kaksi viikkoa.

Odotusajan jälkeen henkilö voi saada kuolettavan lääkkeen apteekista reseptiä vastaan. Väärinkäytösten välttämiseksi vain osalla apteekeista on lupa myydä lääkkeitä avustettua itsemurhaa varten, ja näiden apteekkien sijainti on vain viranomaisten tiedossa.