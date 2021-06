Itävalta aloitti uusien EU-blokkien rakentelun – Suomi varoo vielä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eurooppa pohtii millaisilla talouspolitiikan säännöillä unionissa eletään koronan jälkeen.

EU-maat aloittelevat keskustelua EU:n finanssipolitiikan suunnasta ja siitä, millä tavoin ohjaillaan jäsenmaiden ja unionin varojenkäyttöä koronan jälkeen. Itävalta kutsui torstaina joukon samanmielisiä maita käymään asiasta epävirallista keskustelua. EU-maiden valtiovarainministerit olivat koolla Luxemburgissa, mutta varsinaisessa kokouksessa ei käsitelty finanssipolitiikan tulevaisuutta.

Kutsuttujen joukossa olivat ainakin Baltian maat ja Hollanti. Suomikin sai kutsun, mutta valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) ei osallistunut tapaamiseen. Hän sanoo, että suomalaisten pitää keskustella ensin keskenään siitä, mitä Suomi tavoittelee.

– Kutsu ei ollut virallinen, joten emme halunneet lähteä keskusteluun Itävallan ehdoilla, vaikka itse kutsu oli oikeasta asiasta ja seura oli mielestäni oikea, Saarikko totesi tiedotustilaisuudessaan perjantaina iltapäivällä.

Itävalta katsoo, että tiukkaa fiskaalipolitiikkaa haluavien EU-maiden pitää hakeutua yhteen.

– Meidän pitää toimia yhdessä ja muodostaa liittoumia, mikä varmistaa, että EU nojaa terveeseen ja kestävään finanssipolitiikkaan, maa kirjoitti Politicon mukaan kutsukirjeessään.

Saarikko sanoo, että Itävallan kutsu toimi keskustelunavauksena. Ministerikokouksen käytävillä puhuttiinkin vilkkaasti EU:n tulevaisuudesta. Aiheina olivat muun muassa elvyttäminen, velkaantuminen, rahoituskehykset ja rakenneuudistukset.

– Puhuimme, mitä vaatii siirtyminen koronan sumusta valoon siirtyminen vaatii. Mielestäni kun pandemia on ohi, pitää palata noudattamaan sääntöjä.

Saarikko muistuttaa, että Suomea ohjaavat eduskunnan ponnet ja hallituksen EU-selonteko. Niissä edellytetään, että Suomi vaatii vastuullista talouspolitiikkaa EU:ssa. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että Suomi suhtautuu varauksellisesti yhteiseen velkaantumiseen.

– Suomen kannalle voi olla EU-pöydissä ristiriitaisia näkemyksiä, ja voi olla kansallisiakin eroja.

Saarikko sanoo, että Suomessa on jäänyt turhan vähälle huomiolle, mitä eduskunta totesi EU-elvytyspaketin käsittelyn yhteydessä.

– Meidän on tehtävä yhteistyötä samanmielisten maiden kanssa. Suomella on hyvin vakiintuneet vertaismaat, joissa kantoja on muodostettu.

Tarkkaan ottaen valtiovarainvaliokunnassa laadittu teksti kuuluu näin: ”Eduskunta edellyttää, että Suomi vaikuttaa EU:n talouspolitiikan linjaan rakentamalla tehokasta yhteistyötä sellaisten jäsenvaltioiden kanssa, jotka jakavat eduskunnan EU:n talouspolitiikalle asettamat tavoitteet.”