Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz eroaa – taustalla rikostutkinta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syyttäjät aloittivat aiemmin tällä viikolla rikostutkinnan liittokansleriin kohdistuneista korruptiosyytteistä.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz ilmoitti lauantaina eroavansa tehtävästään aiemmin tällä viikolla esitettyjen korruptisyytteiden vuoksi.

Syyttäjät kertoivat keskiviikkona, että Kurzin epäillään käyttäneen veronmaksajien rahoja vuosina 2016-2018 maksaakseen suotuisien äänestyskyselyiden tuottamisesta sekä tulosten julkistamisesta mediassa. Kurz on kiistänyt syytteet, ja kertonut olevansa vakuuttunut pystyvänsä todistamaan väitteiden paikkaansapitämättömyyden. Asiasta kirjoittaa The New York Times.

Lauantain eroaminen tapahtui Kurzin vihreiden hallituskumppaneiden uhattua erota koalitiosta, ellei konservatiivinen kansanpuolue korvaa liittokansleriaan. Kyseessä on jo toinen kerta, kun Kurz joutuu luopumaan liittokanslerin tehtävistään kesken toimikauden. Myös Kurzin aiempi irtisanoutuminen liittyi korruptiosyytöksiin.

– Myönnän, ettei tämä ole minulle helppoa. Maa tarvitsee kuitenkin vakautta, Kurz kertoi toimittajille Wienin tiedotustilaisuudessa lauantai-iltana.

Kurz aikoo erostaan huolimatta jatkaa puolueensa, Itävallan kansanpuolueen johtajana, sekä parlamentin konservatiivisen puoluekokouksen johtajana, joten hän tulee jatkossakin työskentelemään läheisesti tulevan liittokanslerin kanssa. Seuraajakseen Kurz on ehdottanyt ulkoministeri Alexander Schallenbergia, jonka tiedetään olevan hänen luottamusmiehensä. Schallenberg omaa edeltäjänsä lailla tiukan linjan muuttoliikkeestä ja on myös vahva Israelin kannattaja.

Itävallan varakansleri ja vihreiden johtaja Werner Kogler on suhtautunut Kurzin eroon myönteisesti.

– Tilanteen huomioon ottaen uskon tämän olevan oikea askel, jotta voimme jatkaa työtämme hallituksessa, Kogler kertoo.

Myös Itävallan presidentti Alexander Van der Bellen on pyytänyt ”kaikkia puolueita sekä niiden johtajia” asettamaan kansakunnan tarpeet politiikan yläpuolelle.

– Itävallalla ei ole varaa egoisteihin tällä hetkellä, Van der Bellen totesi.