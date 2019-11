Itävallan hallitusneuvottelija: Vihreät selkeämpiä kuin demarit

Sebastian Kurz ei aio muodostaa keskustavasemmistolaista hallitusta.

Itävallan entisen liittokanslerin Sebastian Kurzin konservatiivipuolue (ÖVP) ja vihreät aloittavat tiistaina hallitusneuvottelut.

Suurimman puolueen puheenjohtajana Kurz vetää hallitusneuvotteluja ja kertoo pitävänsä vihreitä poliittisesti ennustettavampina kuin sosiaalidemokraatteja, kertoo uutissivusto kurier.at.

– Asia on niin, että demareiden tilanne on hämmentävä eivätkä he tiedä, mihin suuntaan puoluetta pitäisi viedä ja kuka sen lopulta tekee. Jos haluan tasapainoisen hallituksen, vihreät on poliittisesti ennustettavampi kuin demarit, Kurz sanoo.

Noin kolmasosa Kurzin kansanpuolueen äänestäjistä suhtautuu myönteisesti Itävallan oikeistopopulistiseen vapauspuolueeseen (FPÖ). Moni heistä pitää vihreitä osittain vihollisena.

Miten selitätte näille äänestäjille, että haluatte muodostaa hallituksen vihreiden kanssa?

– Kansanpuolue ÖVP vahvistui vaaleissa, mutta meillä ei ole ehdotonta enemmistöä. Tarvitsemme hallituskumppanin. FPÖ ilmoitti – ikävä kyllä – jättäytyvänsä hallitusneuvotteluiden ulkopuolelle ja hakeutuvansa oppositioon. Minun on kunnioitettava sitä, Kurz toteaa.

Kurz korostaa ÖVP:n olevan keskustaoikeistolainen puolue. Hänen mukaansa ÖVP ja vihreät ovat poliittisesti kaukana toisistaan.

Vihreät saivat paljon ääniä pitämällä esillä ympäristönsuojelua ilmastopolitiikkaa. ÖVP:lle tärkeitä teemoja ovat muun muassa aluepolitiikka, verot, turvallisuus ja maahanmuutto.

Kurzin mukaan ÖVP ja vihreät käyvät rauhassa hallitusneuvotteluita tärkeitä teemoja kartoittaen ja kompromisseja etsien.

Hänen mukaansa luvassa ei kuitenkaan ole keskustavasemmistolaista hallitusta, kertoo uutissivusto derstandard.at.

Kurzin johtama kansanpuolue ÖVP voitti parlamenttivaalit syyskuussa ollen suurin puolue. Sosiaalidemokraatit on toiseksi suurin puolue vaalitappiosta huolimatta.

Kurzin konservatiivien entinen hallituskumppani FPÖ oli vaalien suurin häviäjä ja sijoittui kolmanneksi. Vihreät nousivat rajusti vaaleissa ollen neljänneksi suuren puolue.