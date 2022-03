Britannian Moskovan-suurlähetystön entinen sotilasattasea Carl Scott tyrmää väitteet, joiden mukaan Ukrainan sodan syttymistä ei olisi voinut ennakoida.

Hän toimi tehtävässä vuosina 2011–2016.

– Tuolloin tämä pitkä, synkkä marssi kohti sotaa oli jo ilmiselvä. Konfliktin polulla paloi monta valoa, jotka Vladimir Putin oli sytyttänyt julistuksillaan tummanpunaisilla seinillä varustetusta palatsistaan, Carl Scott kirjoittaa Ficancial Timesin mielipidekirjoituksessa.

Lähestyvästä konfliktista ehdittiin laatia lukuisia raportteja. Eräs niistä alkoi Sherlock Holmes -kirjasta otetulla lainauksella: ”Itätuuli tulee puhaltamaan, tuuli, jollaista ei ole koskaan ennen puhaltanut Englannin yllä. Se tulee olemaan kylmä ja kitkerä, Watson, ja moni meistä voi kaatua sen edessä”.

Carl Scott arvioi, ettei Venäjän presidentti yrittänyt missään vaiheessa peittää aikeitaan, päinvastoin. Säälimättömän politiikan seuraukset jätettiin silti huomiotta. Britannian EU-ero osaltaan lisäsi Moskovan hallinnon röyhkeyttä.

– Kolossaalinen aseistautumishanke, yhä teknisempien ja tappavampien aseiden kehittäminen, yhteiskunnan militarisointi, julkisen keskustelun kaappaaminen ja vääristäminen sekä koulutuksen, median ja tuomioistuinten hallinta, jotta poikkeavat mielipiteet saatiin karsittua.

– Ja lopulta niiden Venäjän kansan tahojen syrjäyttäminen ja tuhoaminen, jotka ymmärsivät hänen ilmoittamansa aikeiden mielettömyyden, Scott luettelee Putinin toimia.

Extraordinary letter in @ft from former UK defence attaché at Moscow embassy – we warned you about Putin but you listened to the City instead pic.twitter.com/E4UPTu98yl

— Rory Cellan-Jones (@ruskin147) March 23, 2022