Itämeren hurja päivä: Ilmassa Venäjän pommittajia ja viiden maan hävittäjiä

Suomalaiset, tanskalaiset ja ruotsalaiset hävittäjät sekä Baltian Nato-ilmavalvontaa suorittavat Italian koneet nousivat tiistaina tunnistamaan Itämerellä lentäneitä Venäjän pommittajia ja hävittäjiä.

Venäjän puolustusministeriön kanava Zvezdan mukaan ilmassa oli kaksi strategista Tu-160-pommikonetta ja niitä saattaneita Su-27- ja Su-35-hävittäjiä. Itämerellä kiersi myös A-50-tutka- ja valvontakone.

Zvezdan jutussa korostetaan Tu-160:n roolia ohjusalustana. Pommittajan kerrotaan kykenevän laukaisemaan jopa 12 ydinkärjellä varustettua risteilyohjusta, joiden kantama on jopa 3 500 kilometriä.

– Tämä tarkoittaa, ettei sen tarvitse tulla ohjuspuolustusalueelle iskeäkseen, artikkelissa sanotaan.

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut lennosta alla näkyvän videon. Siinä on kuvamateriaalia joistakin tunnistuslentoja suorittaneista länsikoneista. Suomen Horneteja videolla ei kuitenkaan näy.

A video of today's flight of 2 Tu-160s over the Baltic Sea. pic.twitter.com/I51ubDZGPC

— Status-6 (@Archer83Able) September 21, 2021