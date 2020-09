Itämerellä törmäillyt Venäjän sotalaiva saattoi myös loukata Ruotsin rajaa

Itämerellä rahtilaivaan törmännyt venäläinen sotalaiva on ilmeisesti toinen kahdesta Ruotsin aluevesirajaa reilu viikko sitten loukanneesta venäläisaluksesta, laivastoasiantuntija H.I Sutton arvioi Twitterissä.

Venäläiskorvetti Kazanetsin kerrottiin hiljattain törmänneen rahtilaivaan Tanskan aluevesien lähellä Juutinrauman sillan liepeillä. Verkkouutiset kertoi tapauksesta tässä. Kaksi venäläistä sota-alusta taas loukkasi Ruotsin aluevesirajaa syyskuun 14. päivänä. H.I Sutton uskoo, että toinen aluksista oli tässäkin tapauksessa Kazanets.

Alueloukkauksesta kerrottiin Ruotsin mediassa eilen. Ruotsin hallituksen kerrotaan tehneen asiasta virallisen protestin.

Putting 2 and 2 corvettes together here, but is seems likely that the Russian warship which collided with a merchant vessel in Baltic (https://t.co/BZTC4P4Wvp) was one of the ones which reportedly entered Swedish waters (https://t.co/Fn1Wi9kgvr)

— H I Sutton (@CovertShores) September 24, 2020