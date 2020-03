Italiassa yli 600 koronakuolemaa vuorokaudessa

Koronovirusepidemia niittää Italiassa hirvittävää satoa.

Italian viranomaisten mukaan koronaviruksen seurauksena on kuollut viimeisen vuorokauden aikana 627 ihmistä, joka on korkein luku koskaan.

Kaikkiaan viruksen seurauksena on kuollut maassa jo 4 032 ihmistä.

Tartunnan saaneiden määrä nousi vuorokaudessa 4 670:llä ja on nyt 47 021, kun mukaan lasketaan jo parantuneet ja menehtyneet.

Myös Espanjassa tilanne on pahentunut. Maassa on nyt noin 20 000 varmistettua tartuntaa ja 1 002 ihmistä on kuollut. Saksassa tapausten määrä on noussut yli 18 300:n ja 53 on menehtynyt. Ranskassa tartuntoja on lähes 11 000 ja 371 on kuollut.

Britanniassa potilaita on noin 3 300 ja kuolleita 168.

Kaikkiaan maailmassa on vahvistettuja tartuntoja 263 000.