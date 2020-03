Italiassa vuorokaudessa lähes 500 koronauhria

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Edes Kiinassa ei kuollut koronaan yhdessä vuorokaudessa yhtä paljon ihmisiä.

Viimeisen vuorokauden aikana Italiassa on todettu 2 648 uutta koronatartuntaa ja peräti 475 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Kuolemantapauksista 313 oli koronan pahimmin riivaamalla alueella Lombardiassa, joka sekin oli ennätys, kertoo La Repubblica.

Toisaalta parantuneiden määrä ylitti ensi kertaa tuhannen rajan. Kaikkiaan sairastuneista 4 025 on nyt parantunut.

Parhaillaan virusta sairastaa lähes 29 000 italialaista. Yhteensä koronaan on sairastunut Italiassa noin 35 700 ihmistä. Luvussa ovat mukana parantuneet ja menehtyneet.

Espanjassa sairastuneita on lähes 14 000 ja 623 on kuollut. Saksassa sairastuneita on noin 12 000 ja kuolleita 28. Vastaavat luvut Ranskassa ovat yli 9 000 ja 148, Yhdysvalloissa yli 7 300 ja 115.

Koko maailmassa tartunnan saaneita on nyt yli 214 000 ja noin 8 700 on menehtynyt.