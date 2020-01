Italiassa sunnuntaina ”kriittisen tärkeät” aluevaalit

Italiassa seurataan sunnuntaina järjestettäviä Emilia-Romagnan aluevaaleja poikkeuksellisella mielenkiinnolla, kirjoittaa The Guardian. Emilia-Romagna on yksi maan vauraimmista seuduista, ja vasemmistopuolueet ovat johtaneet aluetta yhtäjaksoisesti vuodesta 1945. Nyt oikeistopopulistinen Lega-puolue tavoittelee voittoa sunnuntain vaaleissa.

Ex-sisäministeri Matteo Salvinin johtama puolue on mielipidetiedusteluissa tasoissa sosiaalidemokraattisen PD:n kanssa. Sunnuntain vaalitulokseksella arvioidaan voivan olevan suuria vaikutuksia Italian politiikkaan. PD:n tappio saattaisi heikentää Italian jo nyt riitaisaa, PD:n ja Viiden tähden liikkeen koalitiohallitusta.

Legan voitto vasemmiston perinteisella tukialueella saattaisi asiantuntijoiden mielestä antaa osviittaa Italian politiikan tulevasta suunnasta.

– Emilia-Romagnan vaalit ovat erittäin tärkeät, koska ei niin kauan sitten olisi vielä ollut mahdoton ajatella, että oikeisto olisi ollut lähelläkään ottaa alueen haltuunsa, professori Gianfranco Pasquino Bolognan yliopistosta kommentoi.

Sunnuntain vaaleja seurataan myös Italian ulkopuolella.

– Tänään Italian Emilia-Romagnassa järjestetään kriittisen tärkeät aluevaalit. Jos Salvinin oikeistolainen Lega voittaa maakunnan, jota vasemmisto on perinteisesti johtanut – melkoisen hyvin, voisin lisätä – niin koko Italia voi hyvin olla seuraava, kirjoittaa Ruotsin ex-ulkoministeri Carl Bildt twitterissä.

Bildt toimii European Council on Foreign Relations-ajatushautomon puheenjohtajana.

