Italiassa puhuttaa fasismi, koronapassille väkivaltainen vastaanotto

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professorin mielestä fasistinen liike elää yhä maan puolueissa vaihtoehtoisilla nimillä.

Yli 75 vuotta fasismin keskeisen perustajan, Benito Mussolinin kuoleman jälkeen, Italiassa on koronaviruspandemian seurauksena noussut kansallinen keskustelu fasistisesta ideologiasta. Asiasta uutisoi CNN.

Italia oli pandemian alussa Euroopan pahin koronakeskus Maassa on nyt maanosan vahvin rokotesuoja.

Italiassa otettiin viime viikon perjantaina käyttöön ”vihreä passi”, joka osoittaa haltijansa olevan täysin rokotettu tai toipunut koronataudista. Passin käyttöönotto mahdollistaa rokotettujen pääsyn sisäravintoloihin, baareihin, kahviloihin ja muihin sisätiloihin.

Kaikki eivät ole suhtautuneet myönteisesti passin käyttöönottoon. Myös useat yritysten omistajat vastustavat passia, joka velvoittaa kaikkien työntekijöiden rokottamista lyhyen ajan sisällä.

Maa on viimeisen kuukauden aikana kohdannut useita väkivaltaisia mielenosoituksia, joiden kohteena ovat olleet muun muassa Italian suurimman ammattiliiton päämaja ja sairaalan päivystysosasto Roomassa. Mielenosoituksissa on pidätetty muun muassa joukko uusfasistisen Forza Nuova-järjestön jäseniä.

Italia kielsi vuonna 1952 fasististen puolueiden uudelleenmuodostamisen. Historian professori Simon Martin, joka on kirjoittanut useita italialaista fasismia käsitteleviä kirjoja, kertoo fasististen puolueiden yhä jatkavan uudistumistaan vaihtoehtoisilla nimillä.

Martinin mukaan tuhannet italialaiset kokoontuvat yhä vuosittain kunnioittamaan Mussolinin muistoa.

– Fasismi ei koskaan kadonnut tästä maasta, Martin sanoo CNN:lle.

Vihreän koronapassin mielenosoitusten väkivalta on johtanut yhä suurempiin vaatimuksiin hajottaa uusfasistiset ryhmät maassa. Tällä viikolla lainsäätäjät äänestivät maan vasemmistokeskustan puolueiden esityksen puolesta, jossa kehotetaan pääministeri Mario Draghin hallitusta hajottamaan muun muassa Forza Nuova. Draghi ja hänen ministerineuvostonsa kuulevat oikeudellisia asiantuntijoita ennen lopullisen päätöksen julkistamista.

Mielipidekyselyt osoittavat, että uusfasistisesta Italian sosiaalisen liikkeen puolueesta kasvanut Fratelli d’Italia on tällä hetkellä maan suosituin puolue. Rooman LUISS -yliopiston nykyhistorian professori Andrea Ungari kertoo uskovansa, että vain pieni osa italialaisista voidaan määritellä varsinaisten fasististen uskomusten omaaviksi.

– Fratelli d’Italiaa ei voida täysin määritellä fasistiseksi puolueeksi. Tietenkin he ovat oikeistolaisia ja heillä on olemassa joitakin ankaria asenteita, mutta oikeistolaisen ja äärioikeistolaisen puolueen välillä on silti suuri ero, Ungari toteaa.

– Italiassa on toki fasismin perintö, mutta joskus se on lähinnä termi, jota vasemmisto käyttää poliittisen keskustelun monopolistamiseen.