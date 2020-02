Italiassa massiiviset varotoimet koronaviruksen takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Italiassa on vahvistettu 203 tartuntaa ja neljä ihmistä on kuollut.

Koronavirustartuntoja on todettu Italiassa pelkästään Lombardiassa 165, kertoo sanomalehti La Repubblica.

Italian pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti maan hätäsuunnitelmista myöhään lauantai-iltana. Toimenpiteiden vuoksi kymmenen Lombardian ja Veneton pohjoisosan kaupunkia on asetettu karanteeniin. Viranomaiset ovat pyytäneet alueen ihmisiä pysymään kodeissaan. Poliisilla ja tarvittaessa asevoimilla on hallituksen valtuudet varmistaa asetusten täytäntöönpano.

Veneton maakunnassa koulut ja yliopistot sekä museot ja lukuisat turistikohteet on suljettu maaliskuun alkuun saakka ja Venetsian karnevaalit on peruttu.

Viikonloppuna jalkapallon pääsarja Serie A:n otteluista peruttiin neljä ja nyt pohditaan, pelataanko jatkossa tyhjille katsomoille.

Niin ikään Lombardiassa – missä virustartuntoja on eniten (110) – koulut, yliopistot, museot sekä elokuvateatterit on suljettu ja kaikki yleisötilaisuudet kielletty. Baarit, pubit ja diskot saavat olla auki vain kello 18 saakka.

Lombardian läntisessä naapurimaakunta Piemontessa kaikki opinahjot ovat viikon kiinni. Koillis-Italiassa sijaitsevassa Alto Adigen maakunnassa koulut on suljettu 2. maaliskuuta asti. Sama koskee Ligurian, Emilia Romagnan ja Friuli Venezia Giulian maakuntien kouluja. Myös kaikki yleisötilaisuudet näissä maakunnissa on kielletty.

Etelän maakunnissa on ryhdytty määräämään sellaisia henkilöitä karanteeniin kahdeksi viikoksi, jotka palaavat pohjoisen maakunnista. Näin on määrännyt alkajaisiksi Basilicatan maakunta.

Koronavirus sai alkunsa Kiinan Hubein provinssista viime vuonna, mutta on levinnyt ainakin 26 maahan, joissa on vahvistettu yli 1400 tapausta. Eniten tapauksia on Etelä-Koreassa, 763.

Kiinan terveysviranomaiset kertoivat lauantaina vähentyneistä kuolemantapauksista ja uusista koronavirustartunnoista. Kiinassa on vahvistettu noin 80 000 tapausta, ja virukseen on menehtynyt maanantaiaamun tietojen mukaan koko maailmassa 2 620 ihmistä.