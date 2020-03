Italiassa kuollut yli 50 lääkäriä, tuhansilla hoitajilla korona

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Italian koronakriisi surmaa myös auttajia.

Italiassa on tuoreimpien tietojen mukaan yli 92 000 varmennettua koronatartuntaa ja yli 10 000 on kuollut lauantai-illan tietojen mukaan.

Korona on niittänyt synkkää satoaan myös lääkärikunnassa. Sanomalehti Il Sole 24 Oren mukaan yli 50 lääkäriä on menehtynyt virukseen.

Italian terveysinstituutti ISS:n (Istituto Superiore di Sanità) mukaan yli 6400 terveydenhuoltohenkilökunnan jäsentä on sairastunut koronaan. Määrä on yhdeksän prosenttia koko terveydenhuollon henkilökunnasta.

Synkkä tilanne ei kuitenkaan ole vaikuttanut maakunta-asioiden ministeri Francesco Boccian vetoomukseen, että muualta Italiasta tulisi hoitajia Lombardiaan auttamaan kollegoitaan potilasmäärän hoidossa. Hän pyysi 500 hoitajaa ilmoittautumaan, ja ministerin vetoomukseen vastasi lähes 9 500 hoitajaa eri puolilta Italiaa.

Koronatilanne on edelleen pahin Lombardiassa, missä koronaa sairastavia on tällä hetkellä noin 24 500. Kaikkiaan Lombardiassa on tavattu yli puolet Italian todennetuista koronatartunnoista.