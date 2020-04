Italiassa kuollut 69 lääkäriä, henkilökuntaa sairastunut 10000

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Italian taistelu koronavirusta vastaan surmaa myös lääkäreitä.

Italian yleisradioyhtiö RAI:n mukaan epidemian alusta tähän päivään saakka henkensä on menettänyt jo 69 lääkäriä. Viimeisimmät kaksi tänään, kertoo lääkäriliitto Fnomceo.

Sairaalahenkilöstöä on sairastunut koronavirukseen jo yli 10 000. Sairastuneista peräti 20 prosenttia on lääkäreitä.

Ammattiliitto Anaao-Assomed nimeää myös syitä tartuntojen määrään terveydenhuollon henkilökunnassa.

Näitä ovat eristämistoimien myöhäinen aktivointi ja valmistautumattomuus tilanteeseen sairaaloissa, etenkin päivystyspoliklinikoilla.

– Unohdimme Carlo Urbanin, joka taisteli SARS-virusta vastaan Vietnamissa ja kuoli tartuntaan 26. maaliskuuta 2003. Hän suositteli meitä eristämään tartunnan saaneet potilaat tiiviisti ja suojelemaan kaikin keinoin terveydenhuollon työntekijöitä, mikä on arvokkain omaisuus taistelussa epidemian leviämisen estämiseksi, ammattiliitto toteaa.

Sen mukaan puutteita oli myös suojavarusteissa, joita ei ollut riittävästi eikä aina edes lain mukaan varastoituna.

Kaikkiaan Italiassa on todettu yli 110 000 korontartuntaa ja sen seurauksena yli 13 000 ihmistä on kuollut. Taudista parantuneita on lähes 17 000.