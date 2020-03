Italiassa koronauhreja 463 – liikkumista rajoitetaan koko maassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Italia on ottamassa käyttöön yhä järeämmät toimet koronavirusta vastaan.

Maanantai-iltaisten tietojen mukaan koronaviruksen seurauksena Italiassa on kuollut 463 ihmistä ja yli 9 000 on saanut tartunnan. Maanantaina rekisteröitiin 1 807 uutta koronatapausta.

Italian pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti La Repubblican mukaan maanantai-iltana, ettei punaista karanteenialuetta ole enää olemassa, vaan ”koko maa on suojattu alue”. Käytännössä tämä tarkoittaa karanteenialueiden määräysten ulottamista koko Italiaan.

Liikkumista rajoitetaan muutoin kuin tarpeellisiin työtehtäviin, terveyteen tai muihin pakollisiin tilanteisiin liittyvissä tapauksissa. Kaikkia virukseen sairastuneita koskee ehdoton liikkumiskielto kodin ulkopuolelle.

Henkilöiden, joilla on hengitystieinfektio-oireita ja kuumetta (yli 37.5), on pysyttävä kotona ja otettava yhteyttä lääkäriin. Kaikki julkiset tapahtumat, mukaan lukien kulttuuri- ja urheilutapahtumat, on peruttu koko maassa 3. huhtikuuta saakka.

Ravintolat ja kahvilat saavat olla auki vain rajoitettuna aikana kello 6-18 edellyttäen, että tiloissa noudatetaan yhden metrin välimatkasääntöä toisiin asiakkaisiin. Samaa välimatkasääntöä on noudatettava koko maassa kaikissa tilanteissa.

Museot, elokuvateatterit, kuntosalit, hiihtokeskukset on suljettu ja suuret ostoskeskukset viikonloppuisin.

Koko Italiassa koulut ja yliopistot on suljettu 3. huhtikuuta asti.

Ulkoministeriö suositti jo sunnuntaina välttämään tarpeetonta matkustamista koko Italiaan.