Italiassa koronaan kuollut 366 – UM: Matkustamista vältettävä

Italian koronavirustilanne paheni huomattavasti sunnuntaina.

Italian viranomaiset tiedottivat sunnuntaina, että koronavirus on vaatinut yhtenä päivänä 133 kuolonuhria. Koronan uhreja on nyt maassa 366. Uusia koronatartuntoja Italia raportoi sunnuntaina 1 326, joka nosti niiden kokonaismäärän 6 387:ään.

Koronavirusepidemian tilanne on muuttunut viime päivinä ja tartuntariski on suurentunut Pohjois-Italiassa Veneton, Lombardian, Piemonten, Emilia-Romagnan ja Marchen alueilla.

Italian viranomaiset ovat asettaneet liikkumisrajoitteita Lombardian, Emilia-Romagnan, Marchen, Piemonten ja Veneton alueille. Lombardian alueelle ja Modenan, Parman, Piacenzan, Reggio Emilian, Riminin, Pesaro-Urbinon, Venetsian, Padovan, Trevison, Astin, Alessandrian, Novaran, Verbano Cusio Ossolan ja Vercellin maakuntiin on annettu liikkumista rajoittavia määräyksiä 8.3–3.4. väliselle.

Näillä alueilla liikkumista on rajoitettu muutoin kuin tarpeellisiin työtehtäviin, terveyteen tai muihin pakollisiin tilanteisiin liittyvissä tapauksissa. Kaikkia virukseen sairastuneita koskee ehdoton liikkumiskielto kodin ulkopuolelle. Henkilöiden, joilla on hengitystieinfektio-oireita ja kuumetta (yli 37.5), on pysyttävä kotona ja otettava yhteyttä lääkäriin. Kaikki julkiset tapahtumat, mukaan lukien kulttuuri- ja urheilutapahtumat, on peruttu.

Ravintolat ja kahvilat saavat olla auki vain rajoitettuna aikana kello 6-18 edellyttäen, että tiloissa noudatetaan yhden metrin välimatkasääntöä toisiin asiakkaisiin.

Koko Italiassa koulut ja yliopistot on suljettu 15.3 asti. Kaikki julkiset tapahtumat, mukaan lukien kulttuuri- ja urheilutapahtumat, on peruttu. Museot, elokuvateatterit ja baarit on suljettu.

Ravintolat ja kahvilat saavat olla auki edellyttäen, että tiloissa noudatetaan yhden metrin välimatkasääntöä. Samaa välimatkasääntöä on noudatettava koko maassa kaikissa tilanteissa.

Ulkoministeriö suosittaa matkustustiedotteessaan välttämään tarpeetonta matkustamista koko Italiaan.