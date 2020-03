Italiassa jo yli 2100 kuollut koronaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Italian koronaepidemia ei hellitä.

Maanantain julkaistut luvut ovat lähes yhtä synkkiä kuin sunnuntaina. Maan viranomaisten alkuillasta julkaisemien lukujen mukaan viimeisen vuorokauden aikana koronaviruksen seurauksena on menehtynyt 349 ihmistä.

Sunnuntaina kuolleita oli 368. Yhteensä koronavirus on vaatinut Italiassa nyt 2 158 kuolonuhria, näistä Lombardiassa yli 1 400.

Myös tartuntojen määrä kasvaa yhä. Vuorokauden aikana uusi tartuntoja on tullut ilmi 2 853. Kokonaismäärä on nyt 28 000.

Valoisampi puoli on, että myös parantuneiden määrä on kasvanut. Parantuneita on nyt 2 749 eli 414 enemmän kuin sunnuntaina, kertoo La Repubblica.