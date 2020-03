Italiassa jo 2000 koronatartuntaa ja 52 kuolemaa

Uusia kuolemantapauksia ilmoitettiin vuorokaudessa 18.

Italiassa on todettu suuri määrä uusia koronavirustapauksia. COVID-19 -virukseen on nyt sairastunut ainakin 2 000 ihmistä. Myös tautiin menehtyneiden määrä on noussut. Uusia koronakuolemia ilmoitettin maanantaina vuorokauden aikana 18. Yhteensä sairauteen on menehtynyt Italiassa jo 52 ihmistä. Valtaosa potilaista on vielä parantumatta. Italian viranomaiset kertoivat maanantaina Guardianin mukaan, että vasta 149 ihmistä on parantunut taudista. 742 tartunnan saanutta oli puolestaan sairaalahoidossa ja heistä 166 tehohoidossa.

Italian The Localin mukaan epidemia keskittyy Lombardian, Veneton ja Emilia Romagnan alueille, mutta koronavirusta on tavattu lähes koko maassa.

Koronavirusepidemia on iskenyt Euroopassa pahiten Italiaan. Ensimmäiset tartunnat todettiin Roomassa lomailleilta kiinalaisilta ja Kiinan Wuhanista kotiutetulta italialaiselta. Uudemmilla tapauksilla ei ole ollut kytköksiä Kiinaan. Italia keskeytti ensimmäisenä kaikki Kiinan lennot.

Italian viranomaisten mukaan kuluva viikko tulee näyttämään, miten viruksen torjunnassa on onnistuttu.

– Ymmärrämme tämän viikon lopulla, miten paljon karanteenitoimet ovat hidastaneet epidemiaa, Italian kansanterveysinstituutin johtaja Silvio Brusaferro sanoi.

Hän totesi odottavansa tuloksia optimistisena.

– Pyydämme kaikkien kansalaisten yhteistyötä. Heidän apunsa on tärkeää tartuntaketjun katkaisemiseksi.

Karanteeneihin on ryhdytty 11 kaupungissa Lombardiassa ja yhdessä kaupungissa Veneton alueella. Kouluja ja julkisia paikkoja on suljettu ja suuria yleisötapahtumia peruttu. Epidemia-alueille ilman lupaa meneviä tai sieltä poistuvia uhkaa sakkorangaistus.