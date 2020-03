Italiassa nyt 2500 koronakuolemaa – Espanjassa yli 500

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirustilanne pahenee Euroopassa.

Italiassa on nyt kaikkiaan 31 500 vahvistettua koronatartuntaa ja tautiin on menehtynyt yhteensä 2 503 ihmistä. Viimeisen vuorokauden uhriluku on 345, eilen kuolleita oli 349.

Tartuntojen määrä kasvaa myös muun muassa Espanjassa. Vahvistettuja tapauksia on reilusti yli 11 000, joka on neljänneksi eniten maailmassa. Espanjassa koronan seurauksena on menehtynyt yli 500 ihmistä.

Italia on tilastossa toisena, sen jälkeen Iran yli 16 000 sairastuneella.

Saksassa vahvistettuja tartuntoja on yli 8 600 ja Ranskassa noin 6 700. Ranskassa korona on vaatinut 148 kuolonuhria ja Saksassa 23.

Virus on ehtinyt jo Grönlantiinkin, missä on todettu yksi tartunta.