Italian rokotuskattavuus 80 prosenttia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professorin mukaan saavutuksesta on kiittäminen rokotuskampanjoita ja vastuullista käytöstä.

– Olemme saavuttaneet 85 prosentin rokotuskattavuuden ensimmäisen rokotteen osalta ja 80 prosenttia on saanut kaksi rokotetta, kertoo Italian terveysministeriön alaisen tieteellisen asiantuntija neuvoston (Consiglio superiore di sanità) johtaja, professori Franco Locatelli yleisradioyhtiö RAI:n mukaan.

Hänen mukaansa tämä on loistava saavutus ja se on auttanut vähentämään koronaan liittyviä kuolemia. Italiassa koronaan liittyviä kuolemia on yhteensä ollut noin 131 000.

Locatellin mukaan Italian tautikäyrä on tällä hetkellä ”Euroopan paras ja siitä saamme kiittää rokotekampanjoita ja kansalaisten vastuullista käytöstä”.

– Työelämän ja koulujen avaaminen ei ole vaikuttanut negatiivisesti, hän sanoo.