Italian rahaministeri: Yhteishallitus on mahdollinen

Pier Carlo Padoanin mukaan keskusta-oikeisto ja keskusta-vasemmisto voisivat muodostaa koalitiohallituksen.

Italian valtiovarainministeri Pier Carlo Padoanin mielestä mitään vaihtoehtoja ei pitäisi sulkea pois ennen Italiassa maaliskuussa järjestettäviä parlamenttivaaleja. Sitoumattoman mutta keskusta-vasemmistoa lähellä olevan Padoanin mukaan jopa Italiassa perinteisesti mahdottomana pidetty oikeiston ja vasemmiston yhteishallitus voi tulla kysymykseen.

Padoan kertoi näkemyksistään Corriere della Seran haastattelussa, josta on uutisoinut myös Politico.

– Näyttää siltä, että mikään blokeista ei saa kasaan enemmistöä muodostaakseen hallituksen yksin, Padoan arvioi.

Kun Padoanilta kysyttiin, mahtuisivatko oikeisto ja vasemmisto samaan hallitukseen, hän vastasi, että vaihtoehtoa ei pidä sulkea pois.

– Lisääntyneen epävarmuuden valossa on mahdotonta sulkea mitään vaihtoehtoa pois. Minusta näyttää siltä, että epävarmuus on jo lisääntynyt, ja näen hermostuneisuutta finanssimarkkinoilla.

Padoan viittasi esimerkkeihin muista Euroopan maista, joissa hallituksia on viime vuosina muodostettu entisten valtapuolueiden välillä, jotka eivät aiemmin ole mahtuneet samaan koalitioon.

Italiassa parlamenttivaaleissa 40 prosenttia äänistä saavalle puolueelle taataan yksinkertainen enemmistö maan parlamentissa. Uusimmissa kannatusmittauksissa suurimmaksi puolueeksi ennustetaan populistista Viiden tähden liikettä, joka on liikkunut gallupeissa 27-29 prosentissa. Toiseksi suosituin on valtaapitävä keskusta-vasemmistolainen PD, jota kannattaa tuoreimmassa YouTrendin gallupissa 24,1 prosenttia italialaisista. Kolmas on keskusta oikeiston Forza Italia 15,8 prosentilla ja neljäs laitaoikeistolainen Lega Nord 13,7 prosentilla.