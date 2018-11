”Italian populistit ovat vesittäneet EMU:n kehittämisen”

Asiantuntija pitää Italian talousromahdusta edelleen hyvin epätodennäköisenä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n EU-asiantuntija Taneli Lahden mukaan Suomen seuraava hallitus kohtaa EU-puheenjohtajuuden aikana, jolloin koko mantereen tilanne vaikuttaa olevan liikkeessä murroksessa.

EU-politiikka on sekavammassa tilassa kuin ehkä koskaan aiemmin.

– Euroopan talous voi vielä hyvin, vaikka näkymät ovat heikkenemässä. Suomen talous hengittää aika lailla muun Euroopan mukana, vaikkakin pienellä viiveellä. Jos investoinnit hidastuvat muualla, tuntuu se Suomessa parin kuukauden päästä, Lahti sanoi EK:n seminaarissa Hyvinkäällä.

Viime vuosien kehitys on ollut monella tapaa myönteistä, sillä EU:n kilpailukyky on parantunut jäsenmaiden julkinen talous on saatu vakautettua.

– Pahimmillaan 27 jäsenmaasta 24 oli liiallisen alijäämän menettelyssä. Tästä on nyt päästy pois, ja keskimääräiset alijäämät ovat noin prosentissa. Pankit ovat toipuneet ja ongelmaluotot vähentyneet.

Italia ei ole liian suuri pelastettavaksi

Taneli Lahti pitää Italian nykyhallituksen linjaa ongelmallisena, mutta laajempi talouskriisi tai -romahdus vaikuttaa edelleen epätodennäköiseltä.

– EU:n perustajamaihin kuuluva Italia on ajautunut erikoiseen hallituskokoonpanoon, joka on haastanut monia talous- ja rahaliitto EMU:n perussääntöjä. Rahapoliittinen tilanne on antanut heille tämän tilaisuuden, sillä markkinat ovat edelleen aika rauhallisia.

– En usko, että syntyy tilannetta, jossa korot nousisivat hyvin korkeiksi. Se varmaan voidaan välttää. Mutta EMU:n kehittämisen pohja on Italian myötä vesitetty, Lahti sanoi.

Hänen mukaansa Euroopan keskuspankin harjoittaman rahapolitiikan jäljiltä markkinoilla on niin paljon likviditeettiä, että korot pysyvät jatkossakin melko alhaalla. Edellisen talouskriisin yhteydessä osoitettiin, että maiden ei anneta ajautua maksukyvyttömyyteen. Näin ollen romahduksen mahdollisuutta ei ole hinnoiteltu mukaan lainoihin.

– Italia ei ole myöskään niin suuri, etteikö sitä voisi tarvittaessa pelastaa. Maan talous on suunnilleen Espanjan kokoa. Toisaalta on hyvä huomioida, että moni perusasia on Italiassa kunnossa, esimerkiksi kotitaloudet ovat vauraita. Maan julkinen talous on ollut ylijäämäinen ennen velanhoitokustannuksia, ja kaikesta tehottomuudestaan huolimatta talous on kasvanut viime vuosina.

– Nyt poliittinen epävarmuus uhkaa lykätä investointeja, mikä vaikuttaa kielteisesti maan talouskasvuun, Lahti sanoi.