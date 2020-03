Italian Lombardiassa lähes joka kymmenes koronapotilas kuollut

Asiantuntijat ovat huolissaan Italian Lombardian koronapotilaiden korkeasta kuolleisuudesta. Harvardin yliopiston kansanterveystutkija, tohtori Eric Feigl-Ding huomauttaa Twitterissä koronaviruksen kuolleisuuden olevan alueella jo kahdeksan prosenttia. Se on hänen mukaansa kaksinkertainen Kiinan Wuhanin kuolleisuuteen.

– Terveydenhoitojärjestelmä on täysin ylikuormittunut voidakseen tarjota riittävää hoitoa – siksi tehohoitoon pääsyä säännöstellään. Tämä on surullista. Niin kovin surullista, Feigl-Ding tviittaa.

Hän on jakanut tästä löytyvän Wall Street Journalin jutun. Siinä kerrataan Italian lukuja ja huomautetaan kuolleisuuden koronaan olevan poikkeuksellisen korkeaa. Viime viikolla virus tappoi Italiassa enemmän ihmisiä kuin Kiinassa. Terveydenhoidon ammattilaiset taas varoittavat, että tilanne voi pahentua entisestään, kun sairaalapaikkojen puute pahenee.

Korkeiden lukujen kohdalla on muistettava, ettei niissä on huomioitu vain diagnosoidut tapaukset. Varsinkin lievät ja vähäoireiset tapaukset jäävät usein testaamatta ja tilastojen ulkopuolelle.

Bruegel-ajatushautomon tutkija ja Milanon katolilaisen yliopiston luennoitsija Simone Tagliapietra toteaa koronaviruksen runteleman Lombardian olevan OECD:n terveysvertailussa huipputasoa. Lombardia saa vertailussa 9,9 pistettä kymmenestä. Sillä pääsee OECD:n parhaaseen viiteen prosenttiin.

– Kyse on globaalisti ensimmäisen luokan järjestelmästä. Kuvitelkaa, mitä muualla voisi käydä, hän tviittaa.

Politicon mukaan Lombardiassa on paikoin ajauduttu tilanteeseen, jossa vuodepaikoista ja esimerkiksi hengityskoneista on niin paha pula, että hoitoa on päätetty kohdistaa niihin potilaisiin, jotka kaikkein todennäköisimmin selviävät. Käytännössä tämä tarkoittaa nuorempien ja perusterveiden potilaiden priorisointia vanhojen ja muuten sairaiden ohitse.

