Italian koronakriisi voi tarttua Espanjaan – ”kannan huolta äidistäni”

Italian lukuja voi pitää suuntaa antavina myös Espanjan osalta. Maiden ikärakenne on sama.

Espanjalaiset ovat joutuneet viimeistään nyt heräämään todellisuuteen koronaviruksesta, kun maassa alkoi lauantaina 15 päivää kestävä hätätila. Asiasta kertoi maan pääministeri Pedro Sánchez tiedotustilaisuudessa perjantaina. Lauauntaina astui hätätilan myötä voimaan ulkonaliikkumiskielto.

Kyseessä on toinen kerta Espanjan demokratiassa, kun hätätilaan on jouduttu turvautumaan. Edellinen kerta oli 2010, kun maan lennonvartijat olivat lakossa.

Espanjan ensimmäinen koronatapaus todettiin 31.tammikuuta La Gomeran saarella (Kanaria). Tällä hetkellä maassa on toiseksi eniten vahvistettuja koronavirustartuntoja Euroopassa Italian jälkeen. Koronavirustilastot Espanjasta ovat surullista luettavaa: 5232 tartuntaa. Tartunnoista yli puolet on keskittynyt pääkaupunkiin Madridiin. Kuolleita koko maassa on 133. Nämä tiedot ovat perjantailta. 62 maata on asettanut jo matkustuskiellon espanjalaisille, joukossa muun muassa Viro.

Terveydenhuollon ammattilaiset ja opettajat ovat kauhistelleet, kuinka välinpitämättömästi nuoret ovat ottaneet koronakaranteenin sen jälkeen kun kouluja on alettu sulkea. Sen sijaan, että he olisivat pysyneet kotona, nuoriso on suunnannut hiekkarannoille.

Lauantaista lähtien Madridissa olivat auki olla enää elintarvikeliikkeet, apteekit ja huoltoasemat.

Sosiaalisessa mediassa italialaiset, jotka pitävät espanjalaisia veljeskansanaan, toivovat etteivät espanjalaiset tekisi samoja virheitä, kuin he. Moni italialainen ajatteli vielä viime viikolla, että kyse on vain tavallisesta flunssasta, ennen kuin koronavirustapaukset lähtivät merkittävään nousuun maassa.

Italialaiseen ja espanjalaiseen mentaliteettiin kuuluu viranomaisten ja lakien vähempi kunnioittaminen kuin esimerkiksi suomalaisten keskuudessa.

Kun katsoo lähemmin Kiinan ja Italian koronavirukseen kuolleiden ihmisten ikäjakautumaa, voi helposti nähdä erot näiden kahden maan välillä. Kiinassa yli 80-vuotiaat edustavat 20,3 prosenttia koko kuolintilastossa. Italiassa vastaava prosenttimäärä on 45.

Italian lukuja voidaan pitää suuntaa antavina myös Espanjan osalta, sillä molemmissa maissa väestön ikärakenne on samanlainen.

”Kannan huolta äidistäni”

Kanta-Hämeessä asuva Francisco Miguel Rodríguez Escobar kertoo Málagassa yksinasuvasta äidistään, joka kuuluu riskiryhmään.

– Málagalaiset lääkärit suosittelivat äskettäin, että iäkkäiden ihmisten olisi syytä välttää ulkona liikkumista ja pysyttävä kodeissaan taistelussa koronavirusta vastaan.

– Olen huolissani äidistäni.

Franciscon sedälle tehtiin äskettäin sydänleikkaus. Sukulaiset pahoittelevat Málagan sairaaloissa käyttöön otettua uutta määräystä, jonka mukaan potilaan luokse pääsee vain yksi sukulainen, joskin he ymmärtävät sen.

Toimenpiteellä pyritään estämään mahdollisen koronaviruksen leviäminen muuten kriittisissä olosuhteissa. Sukurakkailla espanjalaisilla on tapana käydä sairaalassa katsomassa potilasta koko suvun voimin.

Suomalaistenkin suosimassa Málagassa on todettu eniten koronatapauksia 8,4 miljoonan asukkaan Andalusiassa. Pelkästään perjantaina Málagassa tuli ilmi 31 uutta tapausta jo olemassa olevien 111 tapauksen lisäksi. Málagassa on tällä hetkellä kuollut kaksi ihmistä koronavirukseen, molemmat perjantaina.

Timo Kauppinen