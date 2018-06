Italiaan syntymässä hallitus – kiistelty euroskeptikko mukana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Italiassa on löydetty yhteisymmärrys ministerivalinnoissa.

Italian presidentti Sergio Mattarella on antanut Giuseppe Contelle toisen mahdollisuuden hallituksenmuodostukseen. Väliaikaista virkamieshallitusta kokoamaan hälytetty Carlo Cottarelli on luopunut paikastaan.

Presidentti ja pääministeriehdokas Conte pääsivät yhteisymmärrykseen ministerivalinnoista torstaina.

Presidentti hylkäsi Conten ensimmäisen esityksen sunnuntaina. Mattarella ei hyväksynyt Conten valintaa talousministeriksi. Ensimmäisen esityksessä talousministeriksi olisi noussut euroskeptinen Paolo Savona.

Uudessa esityksessä Savona nousee Eurooppa-ministeriksi. Talousministerin paikalla aloittaa taloustieteen professori Giovanni Tria.

Viiden tähden liikkeen johtaja Luigi Di Maio nousee talouskehitysministerin paikalle. Pohjoisen liiton puheenjohtaja Matteo Salvini lähtee toteuttamaan puolueensa maahanmuuttokriittistä politiikkaa sisäministerinä.

Conte esitteli ministerilistan presidentille torstaina ja hallituksen on määrä vannoa virkavalansa perjantaina. On hyvin todennäköistä, että Conten hallitus tulee saamaan Italian parlamentin luottamuksen, sillä puolueilla on enemmistö parlamentin molemmissa huoneissa.