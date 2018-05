Italiaan on syntymässä EU-kriittinen populistihallitus

Populistinen Viiden tähden liike ja laitaoikeistolainen Lega ovat pääsemässä sopuun hallitusohjelmasta, puolelähteet kertovat.

Italiassa ollaan lähellä laitaoikeistolaisen Legan ja populistisen Viiden tähden liikkeen koalitiohallituksen syntymistä. Asiasta kertovat useat italialaismediat, kuten Corriere Della Serra.

Asiaa medialle kommentoineiden Viiden tähden liikkeen johtajan Luigi Di Maion ja Legan Matteo Salvinin mukaan tunnelma neuvotteluissa on hyvä ja puolueet ovat pääsemässä sopimukseen. Puolueista Viiden tähden liike on ratsastunut erityisesti korruption vastaisilla teemoilla ja on suhtautunut kriittisesti euroon ja maahanmuuttoon. Lega, entiseltä nimeltään Pohjoisen liitto, taas on avoimen maahanmuutto- ja EU-vastainen.

Italia on ollut ilman hallitusta maaliskuun parlamenttivaaleista lähtien, joissa yksikään vaaliliitto tai puolue ei saanut taakseen enemmistöä. Vaalien suurin puolue oli Viiden tähden liike, mutta vaaliliitoista eniten ääniä sai oikeiston vaaliliitto, jonka suurin puolue oli Lega.

Puolueet eivät ole vielä kertoneet, kuka nousee Italian seuraavaksi pääministeriksi, jos sopimus syntyy. Erityisesti Legan Matteo Salvinia on pidetty liian radikaalina ja EU-vastaisena pääministeriksi, joten on mahdollista, että pääministeriksi valitaan jokin puolueiden muista keskeisistä vaikuttajista tai kokonaan niiden ulkopuolinen nimi. Mediassa on liikkunut tietoja ”korkean poliittisen profiilin henkilöstä”, joka voisi tulla myös puolueiden ulkopuolelta.

Takaraja neuvotteluiden onnistumiselle on tänään. Jos sopua ei synny, Italian presidentti Sergio Mattarella aikoo ajaa maahan virkamieshallitusta, jonka tehtävä olisi johtaa Italiaa uusiin parlamenttivaaleihin asti.