Italiassa saattaa pian olla eniten koronaviruskuolemia Euroopassa

Tällä hetkellä koronaviruksen vuoksi on kuollut Euroopan maista eniten ihmisiä Isossa-Britanniassa.

Italiassa on pian kuollut koronaviruksen vuoksi yhtä paljon ihmisiä kuin Isossa-Britanniassa, Sky News uutisoi.

Eilen ilmoitettiin, että Italiassa on ilmennyt 761 uutta koronaviruskuolemaa. Yhteensä Italiassa on kuollut viruksen aiheuttamaan sairauteen 63 387 ihmistä, Johns Hopkinsin yliopiston tiedot kertovat. Italiassa on maailman toiseksi vanhin väestö ja kuolleiden keski-ikä on siellä 80 vuotta.

Isossa-Britanniassa virustaudin vuoksi menehtyneitä on tällä hetkellä hieman yli 200 enemmän kuin Italiassa, yhteensä 63 603. Britanniassa on eniten koronaviruskuolemia koko Euroopan maista.

Maailmassa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut eniten ihmisiä Yhdysvalloissa (295 539), Brasiliassa (180 437), Intiassa (142 628) sekä Meksikossa (113 019).

Tilanne Euroopassa on pahentunut esimerkiksi Saksassa, jossa suunnitellaan uutta yhteiskunnan sulkua (lockdown), uutisoi The Guardian. Maassa havaittiin keskiviikkona 9. joulukuuta lähes 23 000 tartuntaa ja 598 kuolemaa. Saksassa tämä oli ennätys maassa yhden päivän aikana todetuissa tartunnoissa ja kuolemantapauksissa koko epidemian aikana.

Koronaviruskuolemat ovat kasvussa myös muualla maailmassa. Etelä-Korea havaittiin tänään lauantaina 950 uutta tartuntaa, mikä on maassa ennätysmäärä, BBC uutisoi. Aiempina päivinä määrät liikkuivat maassa noin 500 ja 600 tartunnan välillä.

EDIT: Uutista korjattu 12.12.2020 klo 15.23. Täsmennetty tieto Saksassa keskiviikkona todetuista ennätyksellisistä tartunnoista ja kuolemantapauksista.