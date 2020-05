Italia purkaa matkustuksen rajoitteita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusien koronatapausten on hiipunut nopeasti viime päivien aikana.

Italian hallitus on ilmoittanut poistavansa matkustusrajoitteita epidemiatilanteen kohentumisen myötä.

Maan sisäinen liikenne vapautetaan kesäkuun 3. päivästä lähtien. Myös ulkomaille saa jälleen matkustaa ja Italiaan palata.

Koronavirustartuntojen määrä on laskenut merkittävästi viime viikkojen aikana. Tapausmäärien päivittäinen lisäys on ollut pitkään alle prosentin, ja esimerkiksi perjantaina ilmoitettiin vain 789 uudesta tartunnasta. Vahvistettuja Covid-19-tapauksia on Italiassa 223 885 ja tautiin menehtyneitä 31 610.

Pääministeri Giuseppe Conten hallitus avasi tehtaat ja puistot jo toukokuun 4. päivänä. Kauppojen ja ravintoloiden sallitaan jatkaa toimintaansa maanantaista lähtien.

BBC:n mukaan katoliseen messuun osallistuvilta vaaditaan kasvomaskeja ja turvavälien noudattamista.

Italian hallitus päätti aiemmin kuluneella viikolla 55 miljardin euron tukipaketista kriisin taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi.