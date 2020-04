Italia purkaa koronarajoituksia

Italian pääministerin mukaan viruksen leviäminen on saatu aisoihin.

– Aloitamme vaiheen kaksi, odotan kaikilta italialaisilta voimaa, rohkeutta ja vastuullisuutta. Olemme saaneet koronaviruksen leviäminen aisoihin, ja se on suuri saavutus. Jos rakastat Italiaa, noudatat yhä sosiaalista etäisyyttä – myös perheessä, sillä neljäsosa tartunnoista on tapahtunut perhepiirissä, sanoo Italian pääministeri Giuseppe Conte yleisradioyhtiö RAI:n mukaan.

Hallituksen sunnuntaina päättämä vaihe kaksi alkaa 4. toukokuuta. Tuolloin sallitaan muun muassa take way -ruoka, voimistelu ulkona sekä ammattiurheilijoiden harjoittelu. Myös tuotantolaitoksia avataan sekä julkinen ja yksityinen rakentaminen saa jatkua. Joukkoliikennettä aiotaan myös lisätä.

Vanhempien tapaaminen sallitaan, mutta tapaamisissa on käytettävä maskia ja noudatettava etäisyyttä. Määräysten mukaan jos kuumetta on 37,5 asetta, on pysyttävä kotona. Myös kotipaikkakunnalleen saa palata. Maakuntien välillä matkailu on kuitenkin yhä rajoitettua.

Vähittäiskaupat saavat avata ovensa 18. toukokuuta. Samoin avataan näyttelyt, museot ja kirjastot. Baarit ja ravintolat sekä parturit, kampaamot, kauneushoitolat ja hierontapalvelut avautuvat 1. kesäkuuta.

Urheiluseurat saavat aloittaa joukkueharjoittelun niin ikään 18. toukokuuta. Jalkapallosarjojen – eritoten pääsarja Serie A:n – jatkumisesta ei ole vielä tietoa, mutta sitä on uumoiltu kesäkuun toiseen viikonloppuun. Ottelut pelattaisiin kuitenkin tyhjille katsomoille.

Puistoihin on myös lupa jälleen mennä, kunhan etäisyyksiä kanssaihmisistä noudatetaan. Pormestarit voivat kuitenkin harkintansa mukaan sulkea ne, jos määräyksiä ei noudateta.

Koulut pysyvät kiinni syyskuuhun saakka. Juhlien järjestäminen on edelleen kielletty samoin kuin kokoontumiset julkisille paikoille. Jumalanpalveluksia ei sallita, mutta hautajaisia on lupa järjestää. Osallistujia ei saa olla enempää kuin 15.

Italiassa on epidemian aikana todettu lähes 198 000 varmennettua korontartuntaa ja yli 26 600 ihmistä on menehtynyt koronan seurauksena.