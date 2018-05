Itä-Ukrainassa rajuja taisteluja – useita kuolleita

Euroopan turvallisuusjärjestö Etyjin mukaan Itä-Ukrainassa on jälleen puhjennut taisteluita Venäjän tukemien kapinallisten ja Ukrainan armeijan välillä.

Tulitaukoa on rikottu viimeisen viikon aikana useaan otteeseen. Etyjin tarkkailijat kertovat kirjanneensa noin 420 räjähdystä Donetskin alueella.

Kaupungin pohjoispuolella sijaitsevan vedenpuhdistamon alueella sotilaat ovat tulittaneet toisiaan ilmeisesti raketeilla tai panssarintorjuntaohjuksilla.

Tarkkailijoiden mukaan kapinallisten hallitsemasta Horlivkasta on ammuttu viime päivinä tykistöllä Ukrainan armeijan asemia kohti.

Tarkkailutehtävän varajohtaja Alexander Hugin mukaan ainakin kaksi siviiliä on kuollut uusissa yhteenotoissa. Ukrainan viranomaiset kertovat kahden sotilaan kuolleen maanantaina Yuzhnoyen kylän lähellä.

Ukrainan konfliktissa on kuollut noin 10 300 ihmistä. Sadattuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Vuonna 2015 solmitulla Minskin sopimuksella pyrittiin rauhoittamaan Itä-Ukrainan tilanne, mutta tulitaukoa rikotaan edelleen säännöllisesti.

#OSCE Hug: With positions of the sides currently as close as 200 to 300 metres from #Donetsk Filtration Station, the DFS has been at centre of fighting. Over 300,000 people on both sides of contact line depend on #DFS, there must be disengagement from the wider DFS area

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) May 21, 2018