Itä-Ukrainassa kytee ydinkatastrofi – taustalla Venäjän kova päätös

Itä-Ukrainan separatistihallinto aikoo lakata suojaamasta vanhaa ydinräjäytyspaikkaa.

Itä-Ukrainan Donetskin aluetta hallussaan pitävät Venäjä-mieliset separatistit ovat päättäneet päästää neuvostoaikaisen ydinräjäytyksen saastuttaman kaivoksen täyttymään vedellä. Tämän pelätään voivan johtaa ympäristökatastrofiin.

Neuvostoliitto räjäytti nykyisen Itä-Ukrainan Donetskin separatistialueella sijaitsevassa Yunkomin kaivoksessa pienen ydinpommin syksyllä 1979. Räjäytys tehtiin tunnelissa yli 900 metrin syvyydessä noin 22 000 asukkaan kaupungin alla.

Kyiv Postin mukaan yhä osin salatun kokeellisen räjäytyksen tarkoituksena oli muun muassa ehkäistä vaarallista hiilikaivosta tämän tästä vaivanneita metaaniräjähdyksiä. Kaivos tunnettiin sen jälkeen ”ydinkuoppana”. Sekä Neuvostoliiton että myöhemmin Ukrainan viranomaiset valvoivat paikkaa räjäytystä seuranneina vuosina tarkasti.

Separatistihallinto on ilmoittanut lopettaneensa tänä viikonloppuna kaivoksen huoltamisen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei tunneleihin virtaavaa vettä enää pumpata pois. Ydinkoepaikka pääsee siis tulvimaan. Ukrainalaisten ympäristötieteilijöiden ja Ukrainan armeijan mukaan tämä voi johtaa ympäristökatastrofiin, kun radioaktiivisilla aineilla saastunut pohjavesi alkaa levitä kaivoksesta.

Luola täynnä radioaktiivista vettä

Pienessä tilassa tehdyn ydinräjäytyksen valtava paine ja kuumuus synnytti Yunkomin kaivoksen pohjalle luolan, jonka pinta on kuin lasia. Luolassa on noin 600 kuutiota erittäin radioaktiivista vettä. Sen leviäminen on estetty pumpuilla ja tarkalla valvonnalla jo kymmeniä vuosia. Kyiv Postin mukaan työ ei keskeytynyt edes Neuvostoliiton romahdukseen.

Ukrainan silloinen ympäristöministeri Vasil Shevtshuk varoitti jo vuonna 1999, että vesi pääsee lopulta leviämään ulos kaivoksesta, mikäli tarkkoja varotoimia ei noudateta. Shevtshukin virallisessa raportissa varoitetaan, että radioaktiivinen vesi voi saastuttaa alueen vesistöt.

Yunkomin kaivos suljettiin vuosien 2001-2002 aikana. Veden pumppaamista ydinkoepaikalta kuitenkin jatkettiin. Operaatio on maksanut liki 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Pumput pysähtyivät

Itä-Ukrainan sota vei kaivoksen pois Ukrainan viranomaisten valvonnasta. Nyt separatistihallinto on ilmoittanut, ettei se aio enää jatkaa radioaktiivisen alueen suojaamista. Pumput oli määrä pysäyttää lauantaina. Sen jälkeen ne aiotaan purkaa.

Kyiv Postin mukaan taustalla vaikuttaa Venäjä.

Itäisessä Ukrainassa sijaitsee useita vanhoja kaivoksia, jotka muodostavat ympäristöriskejä. Separatisteja ohjaava ja rahoittava Kreml on investoinut valtavia summia niiden suojeluun. Rahahanat vaikuttavat kuitenkin olevan menossa kiinni.

Separatistimedian mukaan Kreml on käyttänyt lähes 150 000 euroa kuukaudessa Yunkomin kaivoksen järjestelmien ylläpitoon. Ne olisi myös uudistettava. Se taas vaatisi noin 10 miljoonan euron investointia eikä separatisteilla ole siihen varaa.

Kyiv Postin mukaan Venäjän media on kertonut kahden yksityisen venäläisen asiantuntijayrityksen ja yhden Venäjän valtionyhtiön tehneen yhdessä arvion siitä, mitä kaivokselle tulisi tehdä.

Venäläistahojen arvion mukaan kaivoksen tulviminen ei tule johtamaan säteilyn leviämiseen. Kaivoksen uskotaan täyttyvän vedellä seuraavan viiden vuoden aikana ja romahtavan sitten kasaan ilman että radioaktiivinen vesi leviää ympäristöön.

Ukrainan viranomaiset ovat täysin eri mieltä.

Ukrainan ympäristö- ja luonnonvaraministeriön mukaan pohjavesi pääsee nousemaan kaivoksesta maan pinnalle, jos pumppaus lopetetaan. Ministeriö arvioi, että kaivos romahtaa ja radioaktiivinen vesi leviää Itä-Ukrainan vesistöihin. Seurausten ennakointia vaikeuttaa se, ettei kaivoksen alueelle ole päästy sitten vuoden 2013.

Ukrainan armeijan ympäristöasioista vastaava komentaja, eversti Maksim Komisarov sanoo, että kaivoksen tulviminen voi johtaa koko alueen kattavaan katastrofiin.