Itä-Ukrainassa kiistetään väitteet Venäjän panssarivaunuista

Itä-Ukrainan separatistitaistelijat kiistävät uudet väitteet Venäjän sotilaallisesta tuesta.

Britanniassa toimiva Forensic Architecture -tutkijaryhmä julkisti sunnuntaina satelliittikuvia elokuussa 2014 käydystä Ilovaiskin taistelussa Donetskin alueella. Ryhmän mukaan kuvamateriaali todistaa kapinallisten käyttäneen Venäjän sotilaskalustoa, muun muassa T-72B3-panssarivaunuja.

The Moscow Timesin mukaan Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” ovat pitäytyneet kannassaan, jonka mukaan kaikki panssarivaunut on otettu haltuun Ukrainan asevoimilta.

Ilovaiskin taistelua on pidetty konfliktin alkuvaiheen käännekohtana, sillä Ukrainan joukkojen eteneminen pysäytettiin tuolloin veristen taisteluiden jälkeen. Venäjä kiisti vahvasti väitteet, joiden mukaan Ukrainan sotilaat kohtasivat kapinallisten lisäksi Venäjän armeijan yksiköitä.

Forensic Architecturen selvityksen mukaan Ilovaiskin ja Luhanskin kaupunkien liepeillä oli tuolloin lähes 300 Venäjän sotilasajoneuvoa. Materiaalia aiotaan mahdollisesti käyttää Venäjää vastaan valmistellussa oikeustapauksessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Ukrainan ja Venäjän tukemien Itä-Ukrainan kapinallisten välisessä konfliktissa on kuollut eri arvioiden mukaan yli 13 000 ihmistä vuoden 2014 jälkeen. Minskin tulitaukosopimuksesta huolimatta yhteenotot ovat jatkuneet säännöllisesti kuluvan vuoden aikana.

Research group @ForensicArchi collected and catalogued evidence of Russian military involvement in the August 2014 battle of Ilovaisk in E Ukraine, including the presence of a tank model only used by the Russian armed forces at that time. h/t @shaunwalker7 https://t.co/wi5ZRMIhdn

— Christopher Miller (@ChristopherJM) August 18, 2019