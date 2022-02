Itä-Ukrainassa kerrotaan suuresta evakuoinnista

Itä-Ukrainassa niin sanotun Donetskin kansantasavallan johtaja Denis Pushilin ilmoittaa siviiliväestön suuresta evakuointioperaatiosta.

Hän kertoo sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla Venäjän suostuneen pakolaisten majoittamiseen. Venäjän tukemaa separatistihallintoa johtava Pushilin väittää toimenpiteen johtuvan viime aikoina kiihtyneestä tykistötulesta. Hänen mukaansa naiset, lapset ja vanhukset kuljetetaan ensin.

– Järjestämme tästä päivästä lähtien väestön keskitetyn massaevakuoinnin Venäjälle, Denis Pushilin sanoi.

CNA-ajatuspajan Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman arvioi, että kyseessä olisi pyrkimys luoda tekosyy Venäjän sotilaalliselle operaatiolle Ukrainaan. Yhdysvaltain tiedustelun mukaan maan lähialueella olisi tällä hetkellä 169 000–190 000 venäläissotilasta.

– Tykistöpommitus on kiihtynyt dramaattisesti Donbassin alueen rintamalinjan tuntumassa. Donetskin kansantasavalta ilmoittaa evakuoinnista Rostoviin ”välittömän hyökkäyksen” vuoksi, joka olisi toteutuessaan pahaenteinen merkki, Kofman tviittaa.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba tyrmää separatistien ja Venäjän esittämät väitteet Ukrainan suunnittelemasta hyökkäyksestä.

– Kiistämme kategorisesti Venäjän disinformaation, jonka mukaan Ukraina suunnittelisi hyökkäystä tai sabotaasia kemiantehtailla. Ukraina ei tee tai suunnittele tällaista toimintaa Donbassin alueella. Olemme täysin sitoutuneita diplomaattiseen konfliktinratkaisuun, Kuleba sanoo.

I think we're seeing clear indicators of a pretext being constructed for a Russian mil operation. Dramatic escalation in shelling along the line of contact in Donbas. DNR announcing evacuation to Rostov, due to 'imminent attack,' a foreboding step if carried out. https://t.co/KZl449tjQ6

We categorically refute Russian disinformation reports on Ukraine’s alleged offensive operations or acts of sabotage in chemical production facilities. Ukraine does not conduct or plan any such actions in the Donbas. We are fully committed to diplomatic conflict resolution only.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2022