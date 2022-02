Itä-Ukrainassa ilmoitettiin liikekannallepanosta

Itä-Ukrainassa niin sanotun Donetskin kansantasavallan johtaja Denis Pushilin ilmoittaa liikekannallepanosta Ukrainalta miehitetyillä Donetskin alueella.

– Kehotan reservissä olevia maanmiehiä tulemaan sotilaskomissariaatteihin. Olen allekirjoittanut tänään asetuksen yleisestä mobilisaatiosta, Pushilin kertoo sosiaalisessa mediassa lauantaina julkaistulla videolla.

Pushilin kertoi aiemmin perjantaina alueen aloittaneen asukkaiden massaevakuoinnin Venäjälle. Venäjän miehittämää aluetta johtava Pushilin väitti toimenpiteen johtuvan viime aikoina kiihtyneestä tykistötulesta.

Toimenpiteen on epäilty olevan tekosyy Venäjän sotilaalliselle operaatiolle Ukrainaan. Ukrainan raja-alueilla ja Ukrainalta miehitetyillä Donetskin ja Luhanskin alueilla on arvioitu olevan tällä hetkellä 169 000–190 000 venäläissotilasta.

CNN kertoi varhain lauantaiaamuna satelliittikuviin perustuen, että liki puolet Ukrainaa ympäröivistä venäläisjoukoista on hyökkäysasemissa niin maan itä-, pohjois- ja eteläpuolellakin. Edellisten 48 tunnin aikana hyökkäysasemissa olevien joukkojen määrä on noussut 40–50 prosenttiin.

In a new video released this morning (recorded when I wonder?) Donetsk separatist leader Denis Pushilin announces a total mobilisation of forces

He also claims that several attempted "terror attacks by Ukrainian intelligence agencies" have been prevented in recent days pic.twitter.com/NH4DMXkKdK

— Francis Scarr (@francska1) February 19, 2022