Itä-Ukrainan Luhansk väittää estäneensä ukrainalaisen terrori-iskun

Venäjän miehittämän Itä-Ukrainan Luhanskin alueen hallinto tiedottaa estäneensä terrori-iskun Luhanskin kaupungissa. Venäläisuutisten perusteella väitetyn iskuyrityksen takana on Ukrainan tiedustelupalvelu.

Sosiaalisessa mediassa kiertää myös alla näkyvä videon, jolla väitetysti näkyy improvisoitu räjähde. Räjähteen kerrotaan löytyneen roskiksesta Luhanskin keskustassa. Videon aitoutta ei ole voitu vahvistaa.

Asiasta ovat uutisoineet Venäjän suuret uutistoimistot. Terrori-iskusta epäillään venäläisuutisen mukaan Ukrainan puolustusministeriön alaista tiedustelua ja Ukrainan turvallisuuspalveluja.

Venäjän on pelätty käyttävän väitteitä jonkinlaisista provokaatioista perusteena uusille sotatoimille Ukrainassa.

Venäjä on tiedottanut vetävänsä ainakin osan Ukrainan lähelle tuomistaan joukoista takaisin niiden kotitukikohtiin. Venäjän duuma pyysi puolestaan tänään presidentti Vladimir Putinia tunnustamaan Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueet. Putin suhtautui asiaan kuitenkin varovaisesti tiistaina lehdistötilaisuudessaan Saksan liittokansleri Olaf Scholzin kanssa.

There's a video being circulated among pro-separatist sources that shows the "IED".

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 15, 2022